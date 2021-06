La CNMC 'afina' el precio del fútbol para Orange de cara a la nueva temporada

Orange está deshojando la margarita del fútbol en un momento especialmente crítico, con un ERE en negociación y una caída continuada de los ingresos en España. Antes de tomar esa decisión, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha afinado la fórmula del coste regulador del fútbol ante una consulta elaborada por la propia operadora francesa. El organismo presidido por Cani Fernández aclara algunos términos en ese cálculo. El principal: confirma que si la compañía naranja u otra incluye en sus paquetes un servicio como Dazn, que sí abonara el coste mayorista, no ahorrarán dinero.

Desde que Telefónica compró en el año 2015 el 100% de Canal+, la CNMC impuso una serie de obligaciones regulatorias para el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete debido a su posición de dominio. Una de ellas era la ‘reventa’ con un precio regulado y aprobado por la propia Comisión de todo el contenido audiovisual premium al resto de sus rivales. Con esta fórmula, Orange -y en el pasado, Vodafone o Mediaset- han comprado los canales de fútbol o de otros deportes como MotoGP para incluirlos en su oferta de televisión. Sólo el ‘deporte rey’ supone para la compañía gala más de 320 millones de euros de desembolso al año.

Después de abonarlo el año pasado y de que el propio organismo regulador ampliara tres años más los compromisos exigidos a Telefónica, trató de precisar algunos aspectos de esa oferta regulada. La operadora hizo una consulta en el último trimestre del año 2020 y fue completándola con algo más de documentación durante los siguientes meses. La Comisión ha contestado a algunos de esos planteamientos en un documento de quince páginas, al que ha tenido acceso La Información, donde apuntala lo que se entiende como cuota de abonados recurrentes de televisión de pago para el cálculo de la fórmula. En esta última hay dos factores clave que pesan: el 75% del precio basa en esa cuota de abonados recurrentes y el 20% en base al número de acceso de banda ancha fija con TV de pago.

Una fórmula para tratar de ahorrar dinero en la distribución de este contenido premium que se barajó en el sector en el pasado era incluir a plataformas de streaming como Dazn o Amazon dentro de sus paquetes pero que fueran las primeras las que pagaran por los derechos. De esta forma no tenían que abordar la factura pues los clientes serían 'formalmente' de las otras compañías. La CNMC pone orden de nuevo sobre esta cuestión en la contestación a Orange insistiendo en que hay una "coordinación de forma explícita o tácita" en la oferta comercial o la utilización conjunta sobre una única licencia de adquisición. ¿Consecuencia? Para calcular el coste deberían agregarse los datos de abonados de los dos operadores, por lo que, en teoría, no habría ningún ahorro.

Junto a la de los paquetes con el contenido de terceros, hay otra cuestión clave planteada por Orange y tiene que ver también con lo que se entiende como abonado de TV de pago. Orange, como otras operadoras, cuenta con dos servicios de televisión: una a través de descodificador, más completo y con acceso a canales premium, y otra a través de internet (OTT), más básico y sin poder disfrutar de fútbol o MotoGP. ¿Estos últimos usuarios que pagan una cuota mensual junto con la fibra y el móvil también tienen que sumar y, a la postre, encarecer la factura final en la oferta mayorista? La contestación de la CNMC es que no. Y lo justifica en que no se cumple algo clave: el requisito de inmediatez en el alta del nuevo servicio por el que podría acceder al fútbol. La condición indispensable es clara: la oferta OTT nunca debería contar con estos canales.

Esta consulta elaborada por la operadora se produjo después de la llegada de Jean François Fallacher al puesto de primer ejecutivo en España tras el verano del año pasado. El directivo galo, que sustituyó a Laurent Pallaissot, ha dicho abiertamente en público que ha mantenido encuentros con la propia CNMC para mostrarle su disconformidad por la fórmula utilizada para el cálculo y por el alto coste del fútbol en España. “La fórmula para acceder no es la adecuada; no puedo negar que lo que yo pienso de los derechos es que son onerosos y creo que para todo el mundo, incluso el fútbol ya no supone lo que suponía en el pasado y se tiene que tener en cuenta”, apuntó en la última presentación de resultados, sin confirmar si sacará la chequera.

Debido al importante crecimiento de su base de clientes de televisión, después de la retirada de Vodafone del mercado del fútbol por entender que no era rentable, Orange ha afrontado una factura muy significativa en los últimos años. En base a sus cifras de abonados y de clientes de banda ancha, el coste ha superado los 300 millones de euros. Ahora debe decidir si dentro de un par de semanas estampa su firma en el contrato y afronta este coste, para tratar de retener el máximo número de contratos premium, con unos ingresos medios más altos y algo más de lealtad, o se baja del barco, se apunta esos ahorros y deja sola a Telefónica. Ésta última ya prepara el 'plan B' en caso de que se confirme ese abandono: debería afrontar un pago de más de 1.000 millones en solitario (un 30% más), pero con la ventaja de quedarse sin competencia en este segmento.

Fórmula respaldada por la Audiencia

Esa fórmula criticada por Orange y Vodafone en los últimos años ha sido recientemente respaldada por la Audiencia Nacional en una cascada de sentencias contra los recursos interpuestos por estas y por otras empresas como Telecable o Mediapro contra la autorización de la CNMC a la compra de Canal+ por Telefónica. "Todos los compromisos adoptados, referidos al límite del 50% de los contenidos de la oferta mayorista de Telefónica, y a la forma de determinación del precio de los canales deportivos aparecen motivados y justificados, atendiendo a criterios de proporcionalidad", aseguraba la Sala de lo Contencioso en una de las sentencias.

Mientras se dirime cómo queda el reparto del coste de los derechos de retransmisión de La Liga y la Champions League para la próxima temporada, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), presidida por Javier Tebas, ya trabaja en la elaboración de los pliegos para la subasta de los ejercicios 2022-2023 y en adelante. El directivo prometió que el concurso será "disruptivo", a través de paquetes pero ofreciendo hasta cuatro posibilidades de acudir. Aprovechó para calificar de "diabólica" la fórmula que ahora respalda la CNMC y también la Audiencia Nacional.