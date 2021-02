Desplante al Rey: Iglesias no aplaude a Felipe VI tras su discurso sobre el 23-F

No hubo aplauso del vicepresidente segundo del Gobierno al jefe del Estado. Pablo Iglesias ha decidido no aplaudir a Felipe VI tras el discurso que este último ha pronunciado en el Congreso en el 40 aniversario del intento de golpe de Estado del 23-F. Su decisión que va en la línea de otras ocasiones en las que han coincidido, y en las que el también líder de Unidas Podemos no ha reconocido las intervenciones del monarca. Un nuevo desplante en el que Iglesias no se ha quedado solo. Sus compañeros de partido y que forman parte de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, tampoco han aplaudido las palabras del Rey.

El Jefe del Estado ha llegado al Congreso minutos antes de la una del mediodía desde la Carrera de San Jerónimo, donde, además de Batet, le esperaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Senado, Pilar Llop; los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y de presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

A su llegada, diversos ciudadanos que se han arremolinado frente al Palacio del Congreso han gritado 'vivas' al Rey y a España, que Felipe VI ha respondido agradecido con varios saludos antes y después de posar junto a los representantes de las altas instituciones del Estado para los informadores gráficos. Como suele ser habitual cuando acude a la cámara, el monarca accedió a su interior por la conocida como Puerta de los Leones y se ha dirigido al Escritorio del Reloj para saludar, uno a uno y con la mano en el pecho, a todos los invitados.

Tras los saludos de rigor, algunos más fríos en el caso de los miembros de Unidas Podemos, la presidenta del Congreso ha abierto el acto, ya desde el Salón de Pasos Perdidos, con un discurso en el que ha alertado contra el populismo y la polarización y ha aprovechado para llamar a la unidad ante las amenazas de ruptura constitucional. A renglón seguido ha tomado la palabra el Jefe del Estado en una alocución en la que ha ensalzado la firmeza de su padre, el Rey Juan Carlos I en el 23F, y también advertido sobre la necesidad de proteger y preservar la democracia.

Ambos discursos han cosechado los aplausos de todos los asistentes menos los representantes de Unidas Podemos, con el vicepresidente segundo del Gobierno a la cabeza, Pablo Iglesias, que han declinado respaldar con este gesto las palabras de uno y otro. Lo propio hicieron con Felipe VI cuando el pasado 2 de febrero acudió al Congreso para participar en la Apertura Solemne de las Cortes Generales de la presente legislatura. Tras la finalización del acto, se ha visto al Rey charlando, con la correspondiente distancia de seguridad, con el presidente del Gobierno y con los que, junto a él, se encontraban en las primeras filas del salón donde ha tenido lugar la conmemoración de esta efémeride.