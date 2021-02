Almeida vs. Iglesias: "Esa imagen de un niño enfurruñado es un poco absurda". 

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la "imagen pueril de niño enfurruñado" que a su juicio mantuvo ayer ante el Rey Felipe VI en los actos de conmemoración del fallido golpe de Estado del 23F. "Esa imagen de Iglesias como un niño enfurruñado que cruza los brazos y mira con cara de no querer estar ahí es un poco absurdo; Si no quieres estar, no estés, lo que no puede ser es que se comporte como un niño pequeño", ha afeado a Iglesias durante su visita a las obras de la madrileña calle de Alcalá en el tramo de El Carmen y recoge Europa Press.

Por ello se ha preguntado "¿quién se cree que es Pablo Iglesias?". Además, ha apuntado que "sin lugar a dudas" no pueden estar en el Gobierno de la Nación "quienes piensan que España no es una democracia plena, los que amparan los disturbios".

Anima a Ayuso a seguir en la misma línea

Por otra parte, el portavoz 'popular' ha animado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a "seguir en esta línea de trabajo" porque considera que "cuanto mejor le vaya a Ayuso, mejor le irá al PP, a Almeida y a Casado". Martínez-Almeida se ha reivindicado "francamente orgulloso" de Isabel Díaz Ayuso quien "ha demostrado que se puede luchar contra todas las barreras, adversidades y prejuicios".

"Cuanto mejor le vaya a Ayuso, mejor le irá al PP, a Almeida, a Casado, porque somos la imagen de que se puede hacer política de forma distinta", ha indicado a renglón seguido. Además, ha recordado que ahora "no toca" el congreso del PP regional y que "serán los afiliados quienes decidan en último termino".

El regidor ha sido requerido sobre si ficharía a Toni Cantó para las filas 'populares'. "No tengo el gusto de conocerlo; en este momento está en Ciudadanos y no podemos hablar de ficharlo". Si bien, ha añadido que "ficharía a cualquier persona que quiera mantener el modelo de convivencia del 78, porque es la batalla que se está dando en las instituciones".