Moreno reta al Gobierno a que traspase la competencia del trasvase Tinto-Odiel.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y en el tercer día de la campaña electoral por los comicios autonómicos del 19 de junio, el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha emplazado al Gobierno que dirige Pedro Sánchez a hacer ya las obras del trasvase del Tinto, Piedras y Odiel y le ha retado a que le ceda las competencias al Gobierno andaluz de todo lo que "no sea capaz de hacer". "Reto al PSOE a que todo lo que no sea capaz de hacer que nos ceda la responsabilidad y las competencias y las asumiremos nosotros, es una carga más de las muchas que tenemos, pero estamos dispuestos incluso a asumir lo que no nos corresponde en beneficio de los andaluces", ha dicho en un acto de campaña tras citar ese trasvase como clave en la regulación de los regadíos del entorno de Doñana.

Ha lamentado que el PSOE lleva "años" hablando de ese trasvase sin hacerlo y ha explicado que la voluntad del PP es solucionar el problema de la zona eliminando la extracción de agua de los acuíferos para que el regadío sólo tenga agua en superficie. Moreno ha dicho que se han escrito "muchos ríos de tinta sobre cosas que no son ciertas" en torno a la iniciativa del PP en esta zona, ya que no se habla de ampliar regadíos sino de "ordenar un problema" de agua porque hay familias a las que "de buenas a primera" se les ha dicho que no pueden seguir con su actividad. Ha abogado por buscar una fórmula donde participen "todos" que concilie la producción agrícola con la viabilidad del parque, una "joya" que van a proteger "con uñas y dientes".

Lucha contra el cambio climático

El candidato 'popular' se ha comprometido a poner en marcha en la próxima legislatura, si sigue al frente del Gobierno andaluz, a impulsar una "revolución del agua" con el objetivo de paliar el déficit hídrico que existe en la comunidad. Moreno ha señalado que "uno de los grandes problemas de presente y futuro que tenemos en Andalucía y que puede ser un limitador de nuestro propio desarrollo económico y social es el déficit hídrico porque cada vez llueve menos". Además, ha señalado que "tenemos que hacer un plan muy ambicioso en el agua si queremos seguir siendo una gran potencia agroindustrial, turística y del desarrollo urbano".

Ha indicado que ahora mismo hay adjudicadas, por parte de su Gobierno, obras hídricas por importe de 1.500 millones de euros en Andalucía en tres áreas fundamentales, las desaladoras de última generación; microtrasvases, incluso en una misma provincia y mejora de los pantanos, y reutilización del agua. Ha expuesto que se está trabajando no sólo en la depuración de aguas, sino también en su reutilización para darles un segundo y tercer ciclo para ámbitos como la agricultura, ganadería o riego de jardines. "Si tengo el respaldo de los andaluces, en la próxima legislatura vamos a hacer una revolución hídrica como ninguna otra región de Europa", ha recalcado Moreno.

Otro objetivo en la próxima legislatura, según Moreno, es convertir a Andalucía en una potencia en la energía renovable a través de dos fuentes energéticas prácticamente inagotables, como son el viento y el sol. La meta, según ha dicho, es lograr 12.000 nuevos megawatios, para superar los 20 Gigawatios a final de legislatura a través de las energías eólicas y solar. El candidato también ha hecho una apuesta por el hidrógeno verde. El candidato a la Junta ha apostado por la mejora de la calidad del aire y mitigar el cambio climático creando más potencial de sumidero de CO2 con gran repoblación de 3 millones de árboles, pastos y arbustos.