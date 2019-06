La Audiencia prepara el desbloqueo de las cuentas de Conde tras el archivo del caso

Cerca de un mes después del carpetazo definitivo a la causa abierta contra Mario Conde y otras 17 personas más por blanqueo de capitales, la Audiencia Nacional se prepara ahora para levantar el embargo que pesaba sobre las cuentas bancarias de los principales acusados así como de las sociedades a su nombre desde el estallido de la operación 'Fénix' en abril de 2016, según explican fuentes jurídicas consultadas por La Información.

Se trata de la secuencia lógica en este tipo de casos y que sigue al levantamiento de otras medidas de carácter personal como son la devolución de las fianzas consignadas así como de los pasaportes retirados en el operativo auspiciado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción hace ahora más de tres años, ante las sospechas de que Conde y su entorno habrían cometido delito con la repatriación a España desde cuentas de Suiza de 13 millones de euros.

Así, el archivo definitivo del procedimiento el 30 de mayo vino seguido de la consignación de las cauciones que abonaron para salir de prisión en junio de 2016. En el caso del que fuera presidente de Banesto, el magistrado instructor de la causa, Santiago Pedraz, le impuso una fianza de 300.000 euros mientras que para su hija Alejandra Conde acordó 200.000 euros y para el abogado Javier de la Vega 100.000 euros. La Audiencia Nacional ordena ahora la devolución de estas cuantías a los fiadores que las depositaron entonces en el Juzgado Central de Instrucción número 1. En el caso de los Conde se trató del procurador Argimiro Vázquez Guillén.

Igualmente elimina la prohibición que pesaba sobre los detenidos de abandonar España y comparecer periódicamente ante el juzgado y se les devolvió sus pasaportes. En lo que respecta a las medidas patrimoniales, no solo se levanta el embargo de las cuentas bancarias sino que se les ha devuelto a todos ellos los enseres que los agentes se incautaron en el operativo de detención y registro de abril de 2016. De este modo, Conde ha recuperado varios ordenadores, un teléfono móvil, discos duros, pendrives y abundante documentación.

Tras más de dos años y medio de investigación, el instructor acordó el archivo provisional de esta causa alegando que no se había podido demostrar la comisión de delito de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y de organización criminal que pesaba sobre los cerca de veinte acusados en el procedimiento. Según el Ministerio Público, el banquero utilizó a su entorno para repatriar a España dinero ilícito y lograr evitar el decomiso de varias fincas que debía ejecutarse tras las sentencias condenatorias contra Conde por los casos Banesto y Argentia Trust.

Sin embargo las conclusiones plasmadas por el inspector de Hacienda José Hernani Lacasa, así como el resultado de las comisiones rogatorias practicadas durante estos años de instrucción, llevaron a Pedraz a archivar provisionalmente las actuaciones. El perito, que ratificó su informe en sede judicial el pasado mes de octubre, expuso que no era relevante el origen la fortuna amasada por el expresidente de Banesto sino la fecha de los ingresos. Al respecto descartó que cometiera delito tributario puesto que durante esos años no se generó pagos de impuestos en tanto que no se produjeron incrementos patrimoniales y ni ganancias de capital.

Sin inspección tributaria

Siete meses después la Sala se pronunció en idéntica línea pese al recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción que consideró que se había producido un cierre en falso. Los magistrados de la Sección Tercera determinaron que no tenían razón alguna para dudar de las conclusiones del técnico y que los flujos de dinero procedían de fondos depositados en la entidad bancaria Dreyfus Sons& Co.Banquiers en Suiza previos a las condenas por el caso Banesto. Éste apuntó además que, en caso de que los fondos tuvieran que atribuirse a Conde, los obtenidos hasta 1996 deberían considerarse ya como investigados.

Con todo, el juez Pedraz denegó recientemente remitir a Hacienda la documentación obrante en este procedimiento para que se le abra una inspección tributaria por estos hechos, tal y como requirió el Ministerio Público. El juez decano de la Audiencia Nacional plasmó en una providencia que "no se observa la necesidad" de que se tuviera que remitir todo este material al fisco sin perjuicio de que sea Hacienda la que lo solicite al órgano judicial.