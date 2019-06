Pedraz se niega a pedir a Hacienda que abra inspección tributaria a Mario Conde

La Audiencia Nacional no ve más recorrido a la investigación ya sobreseída contra Mario Conde por delitos fiscales y blanqueo de capitales. El magistrado que ha instruido el caso contra el banquero, Santiago Pedraz, ha denegado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de remitir a Hacienda una serie de documentación obrante en este procedimiento para que se le abra una inspección tributaria por estos hechos.

Así lo expresa el juez decano de la Audiencia Nacional en una providencia a la que ha tenido acceso este diario y en la que explica que, de las pesquisas llevadas a cabo desde el estallido de la operación Fénix a mediados de 2016, "no se observa la necesidad" de que haya que remitirse documentación tributaria, sin perjuicio, eso sí, de que sea Hacienda la que formule dicha petición expresa. El magistrado descarta de esta manera dar cauce a una inspección tributaria contra el expresidente de Banesto y las otras personas que figuraban como acusadas en el procedimiento que él mismo sobreseyó de manera provisional el pasado mes de octubre.

Y ello pese a que la Fiscalía Anticorrupción no desiste en que se investiguen las cuentas bancarias de Conde en el extranjero. Tras el carpetazo a la causa penal, ahora el Ministerio Público busca la apertura de una inspección tributaria de acuerdo con su escrito remitido al juez instructor en el que pide que envíe a Hacienda copia de la querella que dio inicio a la investigación así como el auto de sobreseimiento del juez y de la Sección Tercera además de los peritajes de los técnicos de Hacienda. Sin embargo el instructor no contempla dar paso a esta nueva vía de investigación.

Precisamente, las conclusiones del peritaje de Hacienda fueron determinantes para Pedraz de cara a plantearse el cierre de la instrucción en la que se puso el foco en la repatriación de 13 millones de euros desde el extranjero a España. En su declaración en sede judicial el pasado mes de septiembre, el inspector de Hacienda José Hernani Lacasa ratificó lo plasmado en su informe y expuso que, de todo el análisis practicado, no se podía concluir que el banquero hubiera cometido los delitos por los que se le detuvo. El experto razonó que en los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2014 que fueron objeto de la investigación no se produjeron incrementos patrimoniales ni ganancias de capital, por lo que, consecuentemente, no se generaron pagos de impuestos.

El técnico también detalló ante los investigadores que resultaba "intrascendente" analizar el origen de los fondos del banquero y que se remontan a la década de 1980 puesto que no era objeto de esta pericial que solicitó la Fiscalía Anticorrupción al sospechar que Conde y los otros investigados en esta causa integraron un entramado para ocultar los fondos en el extranjero. La fiscal del caso, Elena Lorente, denunció en su querella inicial que se intentaron repatriar a España un total de 13 millones de euros de los cuáles 2,28 se habrían ingresado en efectivo y los otros 10 restantes mediante transferencias procedentes de cuentas bancarias ubicadas en el extranjero.

Fortuna anterior a Banesto

Sin embargo, el instructor Pedraz determinó en su auto que las comisiones rogatorias practicadas en Suiza y otros países desde el mes de abril de 2016 fueron concluyentes al respecto. Igualmente recogió la condena que pesaba sobre Mario Conde tanto en el asunto Argentia Trust como en el caso Banesto por delito de apropiación indebida. Como resultado de la misma, se le impuso una responsabilidad civil que ascendió a 26 millones de euros de los cuáles ha abonado hasta el momento 11,9 millones.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal se pronunció hace poco más de una semana en los mismos términos que el instructor archivando la causa tanto para Conde como para los otros 17 acusados en el procedimiento (entre ellos sus dos hijos). En su auto, los magistrados matizaron que el origen de los fondos repatriados no provenían de una actividad ilícita (de ahí la no comisión de delito de blanqueo de capitales) en tanto estaban depositados en dos cuentas de la entidad helvética Dreyfus Sons& Co. Banquiers antes de que ocurrieran las sustracciones de fondos por las que el que fuera presidente de Banesto fue condenado a finales de la década de los noventa.