El juez confirma el carpetazo del caso del ático que compró Ignacio González. 

Caso cerrado. La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado el archivo definitivo del caso del ático que compró el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en Marbella, junto con su esposa, en diciembre de 2012. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) acordó el pasado julio el sobreseimiento y el archivo de la causa, pero las acusaciones populares recurrieron y ahora la Audiencia de Málaga ha desestimado dichos recursos y ha confirmado en su totalidad el contenido dictado por el juzgado de Estepona, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

El letrado de Ignacio González, Antonio Navas Martínez, ha expresado en declaraciones a Efe su satisfacción por este archivo, ya que "en el minucioso auto dictado por la Audiencia se hace un recorrido por la dilatada instrucción del proceso para concluir que todas las imputaciones realizadas a González y a su esposa carecen de base legal". Navas Martínez ha subrayado que a su entender "la pretendida vinculación de esta causa con la denominada operación Lezo pone en entredicho la acusación a González en este último procedimiento".

Los magistrados de la Sección Novena de la Audiencia de Málaga consideran que los argumentos esgrimidos para el recurso no se cumplen ya que las diligencias que ahora solicitan ya fueron realizadas y completadas en su día y además no están en plazo legal para la solicitud de la mismas. Los magistrados destacan que las diligencias del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia nacional "nada tiene que ver con las diligencias de Estepona".

En los fundamentos jurídicos se señala que la causa "ya está concluida" y que es contrario a la ley lo que pretenden los recurrentes, que es una nueva prórroga con efecto retroactivo a la fecha en la que concluyó la anterior y inciden los magistrados que no solicitaron dicha prórroga antes de que finalizara el plazo. También consideran que "carece de sentido" solicitar la ampliación de comisiones rogatorias una vez que ha concluido el plazo de la instrucción, máxime cuando fueron completadas y recepcionadas.

La Fiscalía de Málaga ya acordó el pasado diciembre el sobreseimiento después de comprobar que, tras la investigación efectuada, no había indicios suficientes que pudieran apoyar la imputación de Ignacio González, su esposa, Lourdes Cavero, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Para el magistrado de instrucción, ahora ratificado por la Audiencia, el procedimiento esta "agotado" tras una "ardua" instrucción y afirma que de lo actuado no había indicios de que los investigados hubieran cometido cohecho y blanqueo de capitales, por lo que rechazaba practicar más diligencias solicitadas por las acusaciones populares. Para el instructor, no existe indicio alguno en la comisión de los ilícitos investigados y recuerda que respecto al blanqueo de capitales ya había informes de mayo de 2019 que aludían al origen no sospechoso de los fondos empleados, atendiendo, entre otros, a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa y el finiquito percibido por la mujer de Ignacio González en el año 2011, de los que se infiere cómo se financió la compra.

La causa del ático de Marbella se comenzó a investigar tras la denuncia formulada en 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y las pesquisas se centraban en cómo la sociedad estadounidense Coast Investor LLC primero alquiló y luego vendió al expresidente madrileño un ático en una urbanización de lujo, en la denominada Milla de Oro.