Un plan sin Lacalle: Madrid se lanza a por empresas 'tech' que dejen Reino Unido

El Ayuntamiento de Madrid quiere aprovechar las consecuencias que tiene el Brexit para las empresas. El Gobierno municipal que lidera José Luis Martínez-Almeida está trabajando en un plan para acoger y atraer a compañías radicadas en Reino Unido que quieran salir del país por la ruptura con la Unión Europea. Una iniciativa que lleva varios meses en marcha y que va a recibir un impulso en las próximas semanas, como ha podido saber La Información. Y con la que se quiere dar un giro a las experiencias fallidas de años atrás, como las de Daniel Lacalle para la Comunidad de Madrid en tiempos de Cristina Cifuentes.

El proyecto lo lidera la Concejalía de Economía, Empleo e Innovación, liderada por el concejal Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos. Desde este área de gobierno, el Consistorio está lanzado sus redes hacia compañías de todos los sectores de actividad. Actualmente, se está negociando hasta con una veintena de firmas, ofreciéndoles todas las ventajas posibles, como conservar el pasaporte europeo o una fiscalidad más atractiva. Algunas ya han confirmado su traslado a Madrid y con otras aún se está negociando, como explican fuentes municipales. La mayoría de las contactadas se dedican a la tecnología, siendo el ámbito de la ciberseguridad uno de los más proclives a la propuesta madrileña. Aunque la previsión es ampliar el foco de atracción a todas las empresas posibles, sea cual sea el entorno en el que se muevan.

Pero si hay un sector en el que se vaya a volcar el área de Economía municipal es en el de las fintech. Las compañías centradas en aplicar la tecnología al mundo de las finanzas y la inversión son toda una prioridad, y muchas de ellas ya se están dirigiendo hacia la capital española. La oferta de una fiscalidad mucho más ventajosa de la que tendrán desde ahora en Reino Unido por estar fuera del circuito de la UE es uno de los motivos que explica esta relación de interés mutua entre la administración pública y las firmas del sector. A esto se suma que sus trabajadores no tienen que estar necesariamente en la misma ciudad que la sede, lo que hace mucho más fácil el movimiento de esta última.

Discreción frente al 'plan Lacalle'

Las fuentes consultadas explican que esta iniciativa ya está dando los frutos que no dieron las que se probaron anteriormente. El más conocido es el de la oficina creada por la Comunidad de Madrid en Londres 'Invest in Madrid', que tenía al frente a Daniel Lacalle. El economista vinculado al PP estuvo tres años ejerciendo de 'embajador' madrileño en la City, sin que se concretaran grandes movimientos. Aunque él defendió que lograron captar 64.000 millones en inversión extranjera, no se ofrecieron datos concretos sobre qué firmas habían efectuado la mudanza. De hecho, la CNMV admitió a finales de 2018 que el gobierno regional y España en general habían tenido muy poco éxito en esta labor, a pesar de que el propio regular se había implicado en conseguirlo. La diferencia del plan actual con respecto a los anteriores ha sido la discreción, ya que "es mejor ir de tapado a reuniones que predicar que vas a Londres a por todas", añaden las mismas fuentes.

Otros de los alicientes que pone sobre la mesa el departamento de Miguel Ángel Redondo son los "costes competitivos" con las que se permitiría a las que se muden ahorrar en varias partidas. Los ejemplos más claros son el precio medio de las oficinas, que en España es muy inferior al de Londres u otras ciudades británicas, y los sueldos, que también son más bajos por el poco desarrollo que tienen estos sectores por el momento en el país. En el caso de las 'fintech' situadas en Reino Unido, el principal atractivo que tienen para llegar a Madrid es que podrán conservar el pasaporte comunitario, que les pondrá más fácil trabajar con el sector bancario europeo.

Para que el plan con las 'fintech' sea todo un éxito, es necesario que se aclaren los marcos regulatorios para que no surjan problemas a posteriori. Es ahí donde es clave el Gobierno central que lidera Pedro Sánchez, que tiene que crear y aprobar el conocido como 'sandbox' regulatorio. Es decir, el marco legislativo para nuevos modelos de negocio que aun no están protegidos por una regulación vigente, para clarificar cómo deben desarrollar su actividad dentro de las normas financieras. A lo que hay que sumar las obligaciones que se les exigirá ante los consumidores e inversores.

Hasta el momento, las que ya han confirmado su traslado a la ciudad después de la ruptura entre Reino Unido y Unión Europea son la tecnológica N26, la plataforma de 'crodwfunding' OCTOBER o la compañía créditos inmediatos Creditea, como explica fuentes del consistorio a esta redacción. Además, se espera que en las próximas semanas se confirme la llegada a la ciudad de otras, especialmente de ese sector prioritario de las 'fintech'. Para dar un último arreón al proyecto, el consistorio ha organizado un encuentro de compañías de este sector de tecnología y finanzas el próximo 19 de febrero. En este evento, el consistorio tiene previsto desvelar qué empresas ven con buenos ojos su propuesta y anunciarán más medidas para intentar convencer a las aún no se hayan decidido a marcharse de Reino Unido.