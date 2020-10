Barcelona apuesta por el lujo: Mandarín Oriental oferta sus apartamentos joya

Los apartamentos del Hotel Mandarín Oriental en Barcelona acumulan puntos para llenar titulares. El precio de sus ‘penthouses’ puede alcanzar los 20.000 euros por metros cuadrado. La promoción consta de 34 viviendas diseñadas por el arquitecto Carlos Ferrater en la torre que ocupaba el Deutsche Bank en Barcelona, en el paseo de Gràcia 111, propiedad del fondo de inversión KKH Property Investors, dedicado a la adquisición de edificios en ubicaciones de primer nivel para su transformación y puesta al día.

En este caso se trata de un inmueble de 20 alturas, con 30 apartamentos de una a cuatro habitaciones y cuatro áticos de planta completa, con una superficie que oscila entre los 120 y los 580 metros. Las obras sufrieron un leve retraso en la pasada primavera por la pandemia, lo que ha provocado que la firma no vaya a comercializar su producto hasta marzo de 2021, cuando esperan poder comenzar con las visitas de potenciales compradores.

El precio del metro cuadrado oscila entre los 16.000 y los 20.000 euros, aunque en el caso de los áticos podría ser superior. El estado de alarma llegó cuando estaban rematando las obras, por lo que la apuesta de Mandarín Oriental con esta exclusiva promoción lleva unos meses en 'stand by'. Como explican a La Información expertos en este sector del superlujo "aquí el flechazo virtual no existe. Si no hay visita física, no hay venta". No obstante, este segmento del inmobiliario es uno de los menos golpeados por la incipiente crisis del sector.

Si bien la entrega de llaves de los 30 apartamentos y 4 'penthouses' se ha retrasado por la crisis sanitaria, no ha ocurrido así con su comercialización. Firmas como Savills Aguirre Newman y Lucas Fox continúan recibiendo peticiones de compradores internacionales. Todo ello de manera virtual debido a la pandemia que golpea España, que acaba de superar el millón de infectados por la Covid-19. Ninguna de las dos compañías mencionadas han querido confirmar el retraso.

Tal y como avanzó 'The National' en 2019, la apertura del periodo de venta de la obra generó inmediatamente 300 peticiones de información desde Oriente Medio. Un cliente, como el comprador ruso, que busca sobre todo inmuebles que superen los 500 metros cuadrados y que a veces opta por unir varios apartamentos para poder satisfacer sus necesidades. El dato es importante, pues la capital catalana ha perdido paulatinamente este tipo de comprador en los últimos años.

¿Habrá desplome de precios en Barcelona?

El proyecto alberga cuatro áticos pero solo uno es la auténtica joya de la corona. Se trata del Grand Penthouse, en la última planta, de casi 600 metros construidos y cuya terraza rodea buena parte del inmueble. Tiene un techo de doble altura, lo que permite hacer un doble piso que dispararía la superficie habitable. Por ahora, sigue sin estar a la venta.

Aún así, no hay preocupación por ésta ni por otras promociones de lujo en España. La estabilidad del sector fue precisamente una de las conclusiones del último estudio 'Barnes Global Property Handbook 2020', que presentó la semana pasada el grupo inmobiliario Barnes. El informe admite la corrección de los precios de venta, que han caído en algunos casos entre un 20% y un 30% en determinados mercados en los que había valoraciones excesivas, especialmente en aquellos inmuebles de la franja medio-baja del lujo (menos de cinco millones de euros).

En cambio, las viviendas de elevado precio se mantienen como valor refugio a largo plazo. Eso sí, auguran un mayor desplome en Barcelona que en Madrid. Habrá que seguir la evolución de las ventas en Mandarín Oriental y no perder de vista la única promoción que le puede hacer sombra en la Ciudad Condal. Es el número 10 de la calle Francesc Maciá, situado en la antigua sede de Winterthur.

Render de uno de los pisos de Francesc Maciá, 10, en Barcelona D.R.

Cuatro de las ocho casas se han vendido en un tiempo récord, aunque no están aún entregadas por culpa del coronavirus. Esta promoción de FM10, gestionada por Squircle Capital y propiedad del fondo luxemburgués SQC Opportunity. Se diferencia de Torre KKH o de los madrileños apartamentos de Canalejas, en que no hay un hotel detrás pero se ofrecen los mismos servicios de este tipo de establecimientos. La inversión inicial para el proyecto rondó los 100 millones de euros, de los que 40 corresponden a la reforma del edificio, que tiene cerca de 8.000 metros cuadrados.

El precio medio es de 16.600 euros por metro cuadrado (10 millones de euros), habiéndose alcanzado los 20.000. Es además la única promoción que permite al comprador poder adquirir el piso en bruto (sin acabar) a un precio más bajo: 13.500 euros (ocho millones), dicen en Knight Frank, responsables de la venta. Los precios de las residencias que aún se comercializan parten desde los 8 millones de euros.