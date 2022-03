BBVA arrecia su ofensiva contra Béjar y tacha su último hallazgo de irrelevante

"Resultan irrelevantes a los fines de la instrucción y nada novedoso añaden a lo que ya consta en las actuaciones". Así responde BBVA a los nuevos "hallazgos" que ha presentado el que fuera su jefe de Riesgos, Antonio Béjar. El exdirectivo advirtió al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Villarejo' que entre sus correos corporativos se encuentran las cartas de delegación de poderes que acreditarían que él no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación y en el abono de algunos de los servicios que prestó el comisario jubilado José Manuel Villarejo. En este sentido, la entidad financiera le resta credibilidad y le reprocha que haya intentado verter acusaciones "absolutamente gratuitas e infundadas" contra los empleados del banco.

Béjar, despedido del banco en 2019 tras su imputación en la macrocausa 'Tándem', mantiene abierta una batalla jurídica contra el BBVA desde entonces. Así, en uno de sus últimos escritos presentados ante el magistrado Manuel García Castellón afirmó que la entidad -también investigada como persona jurídica- había ofrecido información falsa al juzgado y que había puesto "el foco" sobre él "de forma torticera" para atribuirle cierta responsabilidad en los hechos investigados. De este modo, acusó a la entidad vasca de haber entregado documentación sesgada a PwC, que se encargó de hacer una auditoría sobre los contratos con el Grupo Cenyt, el entramado empresarial del agente encubierto, y de haber ocultado a los investigadores cuáles eran en realidad sus funciones.

Esta afirmación la ha hecho después de encontrar, en los más de 110.000 correos electrónicos que envió y recibió durante su etapa en BBVA, la carta de delegación de poderes que su entonces superior jerárquico, Juan Asúa - también imputado en el conocido como 'caso Villarejo' y actual asesor del presidente del banco, Carlos Torres- habría firmado en octubre de 2011. Para los abogados del banco estos nuevos "hallazgos" son "intrascendentes" pues, según indica, "nada tienen que ver con la verificación de los servicios y autorización de los pagos" del polémico policía. "Una cosa son las facultades y atribuciones concretas que tenga un directivo en un determinado ámbito, y otra los actos que realice, con o sin atribuciones", explican.

Así, en un escrito al que ha tenido acceso La Información, BBVA hace especial hincapié en que que no "imputa ningún delito" a Béjar, sino que sólo se ha limitado a remitir a la Audiencia Nacional el informe 'forensic'. En esta línea, subraya que la presencia como investigado del exjefe del área inmobiliaria del banco en la novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem' se debe a la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción tras examinar la auditoría interna. En dicho informe, apostilla el banco, se reflejó una tabla en el que se muestra qué directivo "había verificado los servicios y autorizado el pago de cada una de las facturas de Cenyt", donde se incluyó al exresponsable del área inmobiliaria de la entidad como "verificador de los servicios de cinco de los pagos por importe de más de tres millones de euros". Añade que este documento fue exclusivamente "confeccionado por dicha firma forense en atención a su exclusivo criterio técnico (...) a la luz de las evidencias que habían recopilado".

El 'forensic' incluyó a Béjar como "verificador de los servicios de cinco de los pagos por importe de más de tres millones de euros".

"Polémicas estériles"

Por todo ello, aunque BBVA asegura que "no tiene el más mínimo interés en entrar en polémicas estériles" con el que también fuera expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), acusa a éste de expresar "gravísimas descalificaciones e imputaciones". Así, precisa que "no es cierto" que el banco no informara al juez instructor de las delegaciones de Béjar, sino que en su contestación a uno de los requerimientos judiciales indicó quiénes eran, según la investigación técnica, las personas que verificaron los servicios y autorizaron los pagos relacionados con Cenyt.

En esta línea, BBVA apunta que, tal y como se ve en el correo que ha destacado Béjar en su escrito, en el periodo 2008 a 2014, la delegación de facultades se gestionaba entre el directivo en cuestión y su superior jerárquico, "no de manera centralizada". Y así lo explicaron ya los abogados en un escrito en 2020, en el que señalaron que no localizaron copia de dicho 'poder' porque no constaba en los archivos internos de la entidad, sino en comunicaciones que se mantenían entre trabajadores, agrega. Con todo ello, el banco precisa que la carta que ha encontrado Béjar "estaba pensada solo para el ámbito de riesgos, no para el resto de actividades que podía realizar como responsable de su departamento".

Es más, para BBVA esto demuestra que el exdirector de Riesgos "tenía poderes que le permitían representar y obligar al banco suscribiendo negocios jurídicos en cualquier ámbito, no solo en el de concesión de riesgos (préstamos y créditos)". Así las cosas, el banco ha vuelto a aportar un poder notarial en el que se constataría que Béjar podía suscribir los contratos con Cenyt en el que intervino, "sin perjuicio" de que ello no haya ocurrido realmente así. Con todo ello, la defensa de la entidad financiera concluye que las acusaciones de Béjar sobre una "supuesta denuncia falsa" de BBVA es todo un "despropósito" y las tacha de "manipulaciones inadmisibles".