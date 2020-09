Calvente apunta a un montaje del caso Dina y denuncia amenazas de Podemos

El exabogado de Podemos José Manuel Calvente ha defendido por primera vez en la Audiencia Nacional que el caso sobre el robo del teléfono de Dina Bousselham es un montaje. El letrado purgado de la formación morada ha asegurado que se trató de una estrategia liderada por la "cúpula del partido" y ha llegado a dar nombres concretos, entre los que se encuentran Pablo Iglesias, Irene Montero y Juanma del Olmo. El letrado, llamado a declarar como testigo por el juez del caso Villarejo, ha terminado su declaración denunciando amenazas del entorno de Podemos, lo que ha llevado al juez a ordenar a la Fiscalía que investiguen estos hechos y a ofrecerle protección.

Fuentes presentes en la declaración, que se ha celebrado por videoconferencia, explican que Calvente se ha ratificado punto por punto en lo expuesto en los chats internos del equipo legal del que entonces formaba parte. Durante cerca de tres horas, ha subrayado que ya en 2016, es decir, apenas meses después de que se produjera el presunto robo del teléfono de Dina Bousselham, había sospechas acerca de lo ocurrido. De este modo, ha puesto en duda la teoría del robo que la exasesora de Podemos llegó a denunciar en una comisaría de Alcorcón y ha asegurado que todo responde a una estrategia de partido liderada por Iglesias y que incluso mantuvo cuando éste declaró como perjudicado en la Audiencia Nacional en marzo de 2016.

Dicha acción la enmarca dentro de una argucia de la formación morada en plena campaña electoral según la cual la policía patriótica estaría detrás de la sustracción del teléfono cuya tarjeta SD recuperó Iglesias y que éste devolvió a Dina medio año después ilegible. El momento más tenso de la declaración se ha producido cuando Calvente ha puesto de manifiesto que desde el entorno más radical del partido está recibiendo amenazas y presiones por todas las vías posibles. Ha sido en este punto cuando, según las fuentes consultadas, se ha puesto a llorar, lo que ha llevado al magistrado Manuel García Castellón a preguntarle si necesitaba protección. Él ha respondido que teme por la integridad de su familia, motivo por el cual el instructor ha deducido testimonio de la declaración para que se indaguen estos hechos.

Villarejo pedirá los chats

Calvente ha respondido a todas las partes presentes en la citación incluido al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, el cual ha sustituido en la comparecencia a los fiscales del caso Tándem. Aunque no ha entrado a pronunciarse acerca de qué pasó con la tarjeta toda vez la recuperó Iglesias en enero de 2016, sí que se ha ceñido a los chats internos del partido. Cabe recordar que todas estas comunicaciones obran en el sumario de la causa que se abrió en el juzgado de instrucción número 32 de Madrid contra él. La misma arrancó a tenor de una querella por acoso laboral y sexual de su excompañera de partido y abogada de Dina, Marta Flor. El propio Calvente aportó a este procedimiento todos los mensajes intercambiados antes de que la magistrada Rosa María Freire diera carpertazo a la causa.

La defensa de Villarejo, por su parte, ha anunciado en sede judicial que pedirá al magistrado que requiera todo este material para incorporarlo en esta pieza décima del caso Tándem. Además, la vicepresidenta de servicios jurídicos de Vox ,Marta Castro, también ha adelantado que la formación, que figura como acusación popular, pedirá una batería de diligencias a tenor de la declaración de hoy. Calvente fue despedido del partido a finales del pasado año tras denunciar irregularidades en la caja de solidaridad y ante las acusaciones de acoso de Marta Flor. Cerca de 10 meses después el escenario es completamente diferente: la causa sobre acoso ha decaído mientras un juez de Madrid investiga al partido por presunta financiación irregular.

Resolución pendiente

Con todo, el testimonio del letrado no arroja luz a uno de los capítulos cruciales de esta pieza separada de Tándem: qué ocurrió para que Dina recuperara su tarjeta completamente ilegible. Los informes de Asuntos Internos y la Policía Científica tampoco son muy nítidos al respecto ya que determinan que la tarjeta no se podía recuperar por las técnicas normales, es decir, que estaba muy dañada, pero no aportan más detalles. La empresa a la que recurrió la exasesora del partido para arreglarla, Recuperación Express también ha colaborado con la causa asegurando que cuando llegó a Londres estaba físicamente intacta y sin descartar que en muchas ocasiones el intento de arreglo acaba por dañar todavía más la SD.

Iglesias por su parte sigue apuntando a la mano de las cloacas del Estado como la culpable de todos estos hechos, por lo que insiste en recuperar su condición de perjudicado. Hace apenas una semana volvió a remitir un nuevo escrito a la Sala de lo Penal apoyándose en el informe de la Policía Científica sobre el destrozo de la tarjeta que recibió de manos del líder del Grupo Zeta Antonio Asensio. Los magistrados de la Sección Tercera, que es la que resuelve los recursos presentados, se reunieron a finales de julio para decidir si respaldan al instructor y le mantienen fuera de la causa o bien dan la razón al vicepresidente del Gobierno y le vuelven a otorgar la condición de perjudicado. Se espera que su decisión se conozca en breve.