El exabogado de Podemos José Manuel Calvente desveló ante el juez que desde mediados de 2016 la formación morada barajaba la posibilidad de que el asunto relativo al robo del teléfono de Dina Bousselham no fuera más que una filtración desde dentro del partido debido a una "batalla interna" y apuntó además a que se creó un gabinete dentro de la cúpula para gestionar el asunto. "Me dijeron que se creó un comité de crisis y se diseñó una estrategia muy sencilla: 'Vamos a utilizar el caso Villarejo en beneficio político. Conseguiremos que Iglesias sea llamado a declarar'".

Así se expresó el que fuera coordinador legal de Podemos en su cita ante el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, a quien le dijo que Pablo Iglesia era consciente de que las cloacas del estado no estaban detrás de este asunto, sino que más bien se filtraron los pantallazos del teléfono para perjudicarle por haber cesado al entonces secretario de organización de Podemos, Sergio Pascual. "Lo reconocen ellos mismos: 'No nos encaja. Parece más una filtración para hacerme daño porque he echado a Sergio Pascual que no porque me quieran hacer daño en las elecciones", rezan los audios de Calvente recogidos por La Información.

Según relata, el equipo legal del partido se entera en julio de 2016 de que a Dina Bousselham le habían robado su teléfono móvil ocho meses antes. Según explicó, se organizó una reunión en Madrid de todo el equipo legal para tratar el asunto. En el encuentro Gloria Elizo, entonces jefa del equipo legal del partido, les dijo que eran conscientes de que había un "mercadeo entre los medios de comunicación" para hacerse con los famosos pantallazos que Dina había hecho de las conversaciones de la cúpula del partido. Elizo explicó que así se lo había trasladado Iglesias el cual, a su vez, había recibido esta información del presidente del Grupo Zeta. Precisamente fue Asensio quien, en enero de 2016 le dio la SD de Dina al líder de Podemos. Éste se la devolvió a su dueña medio año después, cuando el contenido de la misma ya era ilegible.

"No se quería hacer daño al partido"

Según expresa Calvente, la confesión de Elizo acerca de que los pantallazos filtrados en prensa los había hecho la propia Dina le hizo sospechar. "Allí se comenta que las capturas las has hecho Dina y se remiten a terceras personas, lo que abre un abanico de posibilidades de filtración interna tremendas, sobre todo cuando se está en una batalla de poder en ese momento", apunta Calvente, el cual añade que la prueba de que esto no estaba en posesión de la red parapolicial liderada por Villarejo es que si hubieran accedido a todo lo que había en el interior de ese móvil se había filtrado antes de las elecciones de junio de 2016. "A esa conclusión llegamos la mayor parte de equipo. Yo incluso llegué a pensar que podía ser un 'hackeo' del móvil, una sustracción de un delincuente o un robo por encargo pero todas las opciones se tumbaban cuando veíamos que no se quería hacer daño al partido porque no se filtraron los pantallazos antes de las elecciones", sentencia.

De esta forma dejó entrever que lo que ocultaba el móvil de la exaesora de Iglesias iba mucho más allá que las conversaciones de éste con Monedero acerca de la periodista Mariló Montero o el vídeo del portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. "La declaración de Iglesias (como perjudicado en la Audiencia Nacional) no era veraz. Cuando la escuché supe que era un montaje. ¿Por qué dices que has encontrado una tarjeta en enero y no se lo cuentas al equipo legal? Hubiéramos hecho una pericial y hubiéramos montado querella. Sin embargo, en julio navegábamos entre hipótesis e ideas y nos insinúan que posiblemente OK Diario haya accedido a una información robada pero no tenemos pruebas sólidas de que eso sea así", expuso el letrado el cual añadió que algunos compañeros de la formación morada advirtieron de que se estaban equivocando con la estrategia del robo. "No denunciemos porque esto se va a volver en contra de nosotros", afirma Calvente que le dijeron.

El tema quedó "muerto" hasta diciembre de 2018, momento en que la Policía llamó a Bousselham para decirle que habían encontrado pantallazos de su teléfono e información suya entre todo el material incautado a José Manuel Villarejo tras su detención en noviembre de 2017. Según contó al equipo legal, la Policía Judicial no había encontrado "gran cosa" en casa del comisario jubilado. "fotos que habían salido publicadas, cuatro vídeos y nada más". Con todo, se le ofreció personarse como perjudicada cuando ella reconoció que efectivamente era material suyo. Entonces, según expuso al juez, se montó un gabinete de crisis entre Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral y Juanma Olmo y se diseñó una estrategia que pasaba por culpar de esto a Villarejo, señalar a una operación de las cloacas del estado y lograr que, además de Dina, declarase como perjudicado Iglesias, como así ocurrió.

"Es posible que hubiera robo"

"Me dicen: no nos engañemos. Cuando se hallaron los archivos de Villarejo me dijeron tres posibilidades: Iglesias se ha acojonado. Si Villarejo tiene cosas va a salir filtrado mañana y a saber el daño que puede hacer. Segundo: podemos retomar el tema de las cloacas y me enlazo y demuestro que me han estado persiguiendo y tercero: vamos a utilizar esto para paralizar esto paralizar una causa en el tribunal en el Tribunal Supremo", expuso el letrado. Se refirió a un recurso de casación que se estaba dirimiendo en la Sala de lo Penal del alto tribunal por una publicación de Ok Diario contra Iglesias, el cual ha vuelto a recuperar su condición de perjudicado en la causa por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.