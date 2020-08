Sánchez defiende ante la militancia del PSOE la vigencia de la Constitución. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la militancia del PSOE en la que defiende, ante las informaciones sobre presuntas conductas irregulares del rey Juan Carlos I que han propiciado su marcha de España, que "todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta sin excepciones".

Eso sí, en la misiva, recogida por Europa Press, ha vuelto insistir en que las conductas irregulares "comprometen a su responsable y no a la institución" y ha asegurado que el PSOE se siente "plenamente comprometido" con el pacto constitucional en todos sus términos y extremos.

"Nadie puede sustraerse a la transparencia de los medios informativos, ni a la acción de los tribunales. Todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta y así sucederá sin excepciones. Ahora bien, una conducta irregular compromete a su responsable, no a la institución. Este principio afecta a los agentes sociales, a los partidos, a los gobiernos autonómicos y al propio gobierno de la nación", reza Sánchez en relación a las últimas informaciones relacionadas con el monarca Juan Carlos I.

Asimismo, ha recalcado que España "necesita instituciones robustas" y ha reivindicado la Constitución como una "conquista alcanzada con la lucha y el sufrimiento de los demócratas antifascistas".

Calvo también salió en defensa del Emérito

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que el rey Juan Carlos "no huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa", a la vez que remarcaba que esta decisión "no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado" ni en la labor de Felipe VI "en su papel constitucional". En declaraciones a los periodistas en Oviedo antes de reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón, Calvo afirmó que el hecho de que el rey emérito haya decidido fijar su residencia fuera de España "no significa que no esté a la disposición de nuestro país".

"El rey emérito no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa", dijo al ser preguntada por los partidos que están juzgando los hechos antes que la propia justicia. Tras insistir en que la salida de España del rey Juan Carlos no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado, Calvo ha asegurado que el Gobierno tiene "una relación impecable, fructífera y necesaria con Felipe VI".

"Creemos que es absolutamente bueno para la institución y, naturalmente, para Felipe VI en su trabajo impecable por nuestro país, en un presente y en un futuro que va a necesitar de la unidad y la coordinación" para hacer afrontar la pandemia y la recuperación social y económica. El Gobierno, ha añadido, "está en su tarea y en su trabajo constitucional en coordinación absolutamente perfecta con la Jefatura del Estado y el rey Felipe VI".