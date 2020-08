Sánchez se alinea sin fisuras con la línea de la Casa Real sobre Juan Carlos I

"El Gobierno, y yo como presidente, manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real". Pedro Sánchez ha respaldado sin fisuras la salida de Juan Carlos I al extranjero en la rueda de prensa habitual del presidente del Ejecutivo antes de las vacaciones. Moncloa ya emitió las primeras reacciones al respecto este lunes, poco después de conocerse la decisión del Borbón. Fue hace menos de 24 horas, cuando la Secretaría de Estado de Comunicación trasladó su "respeto" a la determinación del ex jefe del Estado, un respeto que hoy el líder del PSOE ha ratificado, "porque muestra que (la Casa Real) marca distancia respecto a unas conductas que pueden ser susceptibles de calificarse de irregulares".

Al igual que hizo la Moncloa, el presidente socialista ha reafirmado su confianza en la institución monárquica al subrayar el "sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI". En esta línea, ha insistido en que "no se juzgan instituciones sino personas", al hablar de la salida del rey emérito que este martes ha copado las portadas nacionales y, tal y como se ha encargado de recordar el propio Sánchez, "no resta vigencia al pacto constitucional". Más allá del respaldo total a la reacción del Borbón, Sánchez ha evitado en todo momento entrar a valorar cómo se gestionó su marcha, un proceso sobre el que el presidente se ha mostrado tajante: "No tengo información".

Ni la oleada de rebrotes, ni los tambores de una nueva oleada Covid a la vuelta del verano, han dejado a la noticia fuera del balance del presidente del Gobierno. Finalizada la reunión del Consejo de Ministros, en la ronda de preguntas, Sánchez se ha detenido en valorar la decisión del rey emérito horas después de que el exilio voluntario del monarca saltase a la palestra. El propio Juan Carlos I comunicó ayer su marcha de España -con destino aún desconocido-, en una misiva dirigida al rey Felipe VI, en la que justificó su "meditada decisión" con la intención de "no entorpecer la labor de la monarquía".

El exilio voluntario del rey emérito ha generado ciertas fricciones en el seno del Gobierno de coalición. Nada más conocerse el anuncio real, voces de Unidas Podemos se apresuraron a distanciarse de una posible negociación entre la Casa Real y la Moncloa al respecto. La ministra de Igualdad, Irene Montero, dijo desconocer si tal diálogo había tenido lugar y, este mismo martes, ha asegurado: "Respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición". En su comparecencia de esta tarde, Sánchez tampoco ha especificado si hubo o no conversaciones entre el Ejecutivo y la Corona para dirimir el futuro del Borbón.

"Son conversaciones discretas las que tengo con el jefe de Estado, en ese ámbito es donde quedan. Yo como presidente del Gobierno lo que hago es respetar la decisión de la Casa Real por todo lo que representa". La respuesta del socialista a la insistencia de los medios era cotundente. Sobre si la cuestión real ha afectado a la convivencia con Unidas Podemos, Sánchez ha matizado que "esto son los Gobiernos de coalición" y ha justificado en la procedencia "de culturas políticas diferentes", la distinta reacción su formación y la del partido que lidera Pablo Iglesias, a los retos.

"España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración y, en este caso, la línea que ha marcado la Casa Real es la adecuada", ha incidido el presidente socialista. Sobre el paradero del rey emérito, ahora que ya no reside en la Zarzuela, Sanchez no ha ofrecido respuesta: "Corresponderá a su persona o a la Casa del Rey dar a conocer esa información". El presidente ha aseverado que "lo más importante es que don Juan Carlos ha dicho que se pone a disposición de la Justicia como cualquier otro español".

Siete meses de coalición y una pandemia

Como era previsible, el balance del presidente ha encontrado en la pandemia su eje. "Durante el estado de alarma, se han firmado un total de 22 reales decretos, 98 resoluciones y 130 órdenes ministeriales, así como celebrado 15 conferencias de presidentes en 2020 (cuando en toda la democracia solo se produjeron seis)". Sánchez ha resaltado también el contacto constante del Gobierno de coalición con las autoridades regionales, sobre todo, en el ámbito sanitario, dentro del que "se han celebrado 41 reuniones, 14 con los directores de salud pública de las comunidades".

El presidente no solo ha resaltado la acción política, también se ha hecho eco de los pasos que ha dado el Ejecutivo para paliar los estragos económicos de la crisis sanitaria que ha puesto en jaque al mundo. "Hemos logrado la consecución de un acuerdo histórico de un fondo de recuperación. Esta misma mañana hemos cerrado un acuerdo con la FEMP para aprovechar el superávit". En cuanto a los distintos canales de ayuda especiales, Sánchez ha destacado los 140.000 millones procedentes de Bruselas en forma del Fondo de Reconstrucción.

Sánchez ha insistido en su empeño en liderar un Gobierno "activo y resuelto", compromiso que, según el socialista, adquirió desde su investidura el pasado 5 de enero. "La confianza no es un regalo gratuito", ha reconocido el presidente, después de repasar los obstáculos que el Ejecutivo ha ido encontrando desde entonces. "Esta rueda de prensa tiene por objeto hacer balance de la acción del Gobierno en estos siete meses. El compromiso del Gobierno de coalición sigue en pie", comenzaba su intervención.