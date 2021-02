Casado reafirma la versión de Enrique López: el PP "no negoció" con Bárcenas.

Prosigue el 'rifirrafe' entre el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y la actual cúpula del partido. El presidente de la formación, Pablo Casado, ha afirmado este martes que le "encaja" lo que le ha explicado personalmente el responsable de Justicia del PP, Enrique López, y ha asegurado al respecto que "no ha habido ninguna negociación" con el extesorero.

En declaraciones a Rac1, Casado ha salido al paso de la información que publica el diario 'El Mundo', según la cual el abogado del partido, Jesús Santos, se reunió una docena de veces entre 2017 y 2019 con un íntimo amigo que hacía de enlace con Bárcenas, tras facilitárselo Enrique López, actual consejero de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia en la dirección del PP, según recoge Efe.

El entorno de Enrique López ha confirmado a la agencia que el exmagistrado puso en contacto al abogado del PP con el empresario amigo de Bárcenas, pero niega que haber negociado con el extesorero. López se limitó a "presentar a dos conocidos" en 2017, cuando aún ejercía como juez de la Audiencia Nacional y no hizo "nada más". Antes de entrar en política, López fue apartado por la Audiencia Nacional de los casos Bárcenas y Gürtel junto a Concepción Espejel, después de que las acusaciones pidiesen su recusación por su afinidad al PP, que lo había propuesto para varios puestos.

Preguntado sobre esta cuestión, Casado ha subrayado que, en aquel momento, López -cuando ejerció de intermediario entre el abogado del PP y el citado empresario- no tenía relación con los populares y ha afirmado que "no es sorprendente" que se den episodios de este tipo, "incluso en pleitos de orden civil". "Lo que Enrique López cuenta a mí me encaja", ha señalado el líder de los populares, que ha insistido en que "no ha habido ninguna negociación" con Bárcenas y ha dado dos razones al respecto. "Primero, un partido en la oposición no tiene nada que negociar", ha dicho, y segundo, el PP "ha actuado 21 veces contra Bárcenas y le ha ganado".

Iglesias entra en juego

Por su parte, el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha cargado este martes contra el consejero 'popular', al que ha acusado de "mediar" entre este partido y el propio Bárcenas. Iglesias ha cargado contra el "juez/político" López a través de Twitter, donde ha recordado la trayectoria del exmagistrado de la Audiencia Nacional, que fue apartado del caso Gürtel por su cercanía al PP, y que es el negociador de Pablo Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Juez/político Enrique López:



-Apartado en 2015 del caso Bárcenas por cercanía al PP

-Condenó a Valtonic a 3,5 años

-Consejero de IDA

-“Negociador” de Casado para la renovación del CGPJ

-Mientras ejercía como juez, mediaba entre Bárcenas y el PP

-🍹🏍🍸



Normalidad democrática pic.twitter.com/BSjq2lOkKd — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 9, 2021

"Mientras ejercía como juez mediaba entre Bárcenas y el PP. Normalidad democrática", ha ironizado el líder de Podemos, que ha destacado también que López fue el magistrado que condenó al rapero Valtónyc y que es consejero de Isabel Díaz Ayuso. López es el negociador del PP para renovar el CGPJ, un diálogo del que los populares piden excluir a Podemos, al que acusan de atacar la independencia judicial, al tiempo que reclaman reformas para despolitizar la justicia, como impedir que forme parte del Consejo quien haya tenido cargo político en los diez años anteriores.