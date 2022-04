Bolaños se reúne con Illa en la sede del PSC después del encuentro con Vilagrà.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acudido este domingo a la sede del PSC para reunirse con el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, tras haber mantenido un encuentro de más de dos horas en el Palau de la Generalitat con la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà. Bolaños ha aprovechado así su visita a Barcelona para reunirse también con el jefe de la oposición en Cataluña, un encuentro que ha durado algo más de media hora, según han indicado fuentes del PSC.

Previamente, por la mañana, Vilagrà ha recibido en el Palau de la Generalitat a Bolaños, para intentar reconducir la tensión a raíz de la denuncia de espionaje a más de 60 dirigentes independentistas a través del programa de ciberespionaje Pegasus. Bolaños ha anunciado la apertura de un "control interno" del CNI y la "constitución de manera inmediata" de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para "esclarecer" las denuncias de espionaje, unas medidas que sin embargo el Govern ve "insuficientes".

El Ejecutivo catalán quiere saber ya "quién ordenó las escuchas" y "quién tenía conocimiento de este espionaje masivo", además de aclarar "qué se ha hecho con la información obtenida", obtener garantías de que esta situación "no se volverá a producir en un futuro" y conseguir las "dimisiones de los responsables". "Si el Gobierno no se mueve, habrá consecuencias graves", ha advertido Vilagrà, que ha insistido en que "un escándalo de esta magnitud no se puede gestionar de manera cosmética".

Para Vilagrà, la reunión de este domingo "no sirve para normalizar las relaciones" ni para garantizar el "apoyo parlamentario" de ERC al Gobierno en las Cortes: "Si esta era la intención, no lo han conseguido. Las confianzas están rotas. Queremos resultados concretos", ha subrayado. Si el Gobierno de Pedro Sánchez no da pasos en este sentido, "pondrán muy difícil la legislatura", ha sentenciado. Ante la próxima votación en el Congreso para convalidar el plan anticrisis del Gobierno ante la guerra en Ucrania, el ministro de la Presidencia ha apelado a ERC y al resto de grupos a "diferenciar los planos" y a tener en cuenta que este real decreto "es muy bueno para la ciudadanía y supone mejorar la vida de las personas".