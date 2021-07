La 'caja solidaria' para pagar las multas del procés ya alcanza los 400.000 euros.

El presidente de la Caja de Solidaridad, Pep Cruanyes, ha llamado este martes a la ciudadanía a seguir haciendo aportaciones para responder pagar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas por valor de 5,4 millones de euros a 34 exaltos cargos del Govern por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, entre otros casos. La citada Caja cuenta en este momento con 400.000 euros.

"Haremos lo posible y lo imposible para recuperar estos millones de euros destinados a fianzas injustas de todo tipo", ha advertido en rueda de prensa, acompañado por el exsecretario general del Diplocat Albert Royo y por el activista Francisco Garrobo, en la que posteriormente han participado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

Cruanyes también ha anunciado que han presentado un escrito al juzgado número 13 para que devuelvan a la Caja de Solidaridad los 4 millones de euros que también les obligaron a consignar en el Tribunal de Cuentas, y por lo tanto considera que es un pago duplicado: "Es una cuestión de justicia". Tras concretar que actualmente hay 400.000 euros en la Caja de Solidaridad y que, en los últimos días, han notado un incremento de nuevas aportaciones, Cruanyes ha argumentado que, en caso que les devolvieran estos 4 millones de euros, podría ayudar a los afectados por el Tribunal de Cuentas.

También ha recordado la acción de este organismo contra los impulsores de la consulta del 9N de 2014, después de que la semana pasada el Tribunal Supremo no admitiera los recursos de casación presentados por el expresidente de la Generalitat Artur Mas y siete exaltos cargos del Govern contra la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en 2019, que les condenó a devolver 4,9 millones de euros. "El Tribunal de Cuentas es el órgano que, en esta deriva de la justicia española, ha encontrado como herramienta de represión económica, y que nos recuerda lo que fue durante el franquismo los tribunales de excepción", ha lamentado.

ANC y ÒMNIUM

Desde la ANC, Paluzie también ha llamado a los ciudadanos a seguir haciendo contribuciones para llenar la Caixa de Solidaritat en favor "de todos los represaliados en esta causa general por la autodeterminación y la libertad de Cataluña". Y lo mismo ha hecho Mauri, que ha llamado a la solidaridad para frenar "una represión incesante, que no para" y para que el Estado no se salga con la suya, ha dicho en sus palabras.

Ambos también han aplaudido el anuncio del Govern de crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat. Así, Paluzie ha manifestado su satisfacción al respecto, pero también ha advertido de que no saben el tiempo que resistirá: "Somos conscientes de que el 'deep state' del Estado no tiene freno, y prevemos ataques enormes contra esta medida aprobada por el Govern".

Para Mauri, el fondo del Govern demuestra que las instituciones catalanas no dejan "desamparados" a sus funciones públicos, pero ha coincidido con Paluzie en alertar del riesgo de que no acabe funcionando, y por ello ha recalcado la importancia de seguir haciendo aportaciones a la Caixa de Solidaritat. Royo, a quien el Tribunal de Cuentas pide 3,8 millones de euros, ha calificado de buena noticia la creación del fondo porque, a su juicio, demuestra que se ha buscado una respuesta y considera que les da un poco más de tiempo, pero considera que no se soluciona el problema de fondo y desconoce si esta opción se aceptará.