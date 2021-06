La CUP rechaza a Sánchez los indultos y aseguran que "no queremos su perdón"

El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Edgar Fernández, ha rechazado los indultos a los presos del 1-O, y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la amnistía: "No queremos su perdón, queremos la libertad". Lo ha dicho en una rueda de prensa en La Rambla de Barcelona, para mostrar su rechazo a la conferencia que ha pronunciado Sánchez este lunes en el Liceu de Barcelona.

Para la CUP, los indultos no son el punto y final, sino que defienden la amnistía para volver a comenzar, y se ha dirigido a Sánchez: "Señor Pedro Sánchez, usted hoy no es bienvenido, usted es parte del problema". Fernández ha apostado por una "propuesta de mínimos" que pase por el referéndum de independencia, y ha asegurado que el movimiento independentista no renunciará a su lucha. "Hay un total de 3.000 personas represaliadas. La represión ni comenzó con el 'procés' ni acabará con los indultos. La represión nos quiere dividir, hacer que nos cuestionemos. Pero no tenemos miedo al Estado; señor Pedro Sánchez, usted es parte del problema", ha añadido.

Arran

La portavoz de la organización juvenil Arran, Adriana Roca, ha asegurado que el movimiento independentista no cederá ante los indultos porque son una "moneda de cambio y un cheque en blanco para cerrar un conflicto que sigue abierto".

"Hemos sufrido la violencia una y otra vez, y ahora se presentan unos indultos que no sirven para nada. Ante la represión no concebimos ninguna renuncia, aunque nos quieran silenciar con una mesa de diálogo y acuerdos silenciosos", y ha apostado por la independencia de Cataluña como la única salida al conflicto político.