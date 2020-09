Torra insiste en la independencia en una Diada marcada por el coronavirus

Una Diada atípica y sin grandes manifestaciones por la crisis del coronavirus... pero con reivindicaciones independentistas. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha inaugurado este viernes las tradicionales ofrendas al monumento a Rafael Casanova en Barcelona, junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, en el inicio de unas descafeinadas celebraciones. Poco antes de las 9.00 horas, esta delegación reducida del Govern encabezada por Torra -con solo tres miembros del ejecutivo, como medida de prevención de contagios de la Covid-19- ha dado inicio a los actos.

Las ofrendas florales al monumento de quien fue conseller en cap de Barcelona durante el asedio de las tropas borbónicas hasta la caída de la ciudad el 11 de septiembre de 1714 son, de hecho, el único acto oficial de la Diada que no ha sido suspendido por motivos de seguridad sanitaria. También el formato de la ofrenda se ha simplificado, con delegaciones de instituciones, partidos y entidades más reducidas, sin la presencia de la guardia de honor de los Mossos d'Esquadra y sin la habitual banda de música que interpreta 'Els Segadors', himno catalán, cada vez que se deposita una ofrenda.

▶️ Pompeu Fabra deia: “Només tindrem allò que nosaltres sapiguem guanyar.” La salut en temps de pandèmia; la llibertat en temps de repressió; la democràcia en temps d’autoritarisme; la República Catalana del compromís cívic en temps de monarquies corruptes...



Bona #diada2020 pic.twitter.com/Ywk9wJM87B — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 10, 2020

Por otra parte, Torra ha afirmado este viernes que si en Cataluña se alcanza un 51% de votos a favor de la independencia, "no lo podemos malgastar como con la sentencia" del procés, y en referencia a su posible inhabilitación ha aseverado: "No soy un presidente simbólico".

En una entrevista en El Punt Avui que recoge Efe, el presidente catalán se ha pronunciado en estos términos sobre distintos sondeos que apuntan a una posible mayoría independentista en unas elecciones autonómicas y a su eventual inhabilitación por desobediencia por colgar pancartas a favor de la secesión en el Palau de la Generalitat, causa cuya vista se celebrará el 17 de septiembre en el Tribunal Supremo.

Torra ha argumentado que si hay un 51% de voto independentista en unos comicios, ello daría una "fuerza imparable que se tiene que poner en práctica" ya que con ese porcentaje este "país no tiene límites", por lo que "no se puede malgastar como con la sentencia" del procés.

Preguntado sobre su posible inhabilitación tras la vista en el Supremo en la que hablará "muy claro", ha dicho: "A mi se me ha reprochado mucho que soy un presidente retórico, un presidente simbólico... Yo creo que no, de ninguna de las maneras. Justamente he intentado huir siempre de simbolismos y retóricas, y en este caso especialmente. (...) A mi los simbolismos no me gustan".

En cuanto a la mesa de negociación con el Gobierno, el presidente de la Generalitat ha advertido a Pedro Sánchez de que "queremos la autodeterminación y la amnistía en un papel, porque esta mesa aparece y desaparece". Torra ha avanzado que el Ejecutivo les hará llegar el orden del día de esta mesa de diálogo, que prevé recibir entre el lunes y el martes de la próxima semana.

Bona Diada a tothom! Un 11 de setembre atípic amb distància, mans i mascareta. I tenint molt presents als presos i exiliats polítics, que un any més l’han de viure lluny de casa. #Diada2020 — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) September 11, 2020

"Sabremos cuáles son los puntos del día que el Gobierno quiere tratar, porque los nuestros ya los tiene claros", ha subrayado Torra, en referencia a la reclamación de una fecha para un referéndum de autodeterminación y a la "amnistía" de los líderes independentistas condenados por el procés.

JxCat habla de "punto de inflexión"

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha llamado este viernes al conjunto del independentismo a hacer de esta Diada un "punto de inflexión" a partir del cual abandonar "desencuentros" y "proyectar la unidad desde propuestas concretas". Artadi ha encabezado la ofrenda floral de JxCat al monumento a Rafael Casanova, al encontrarse el presidente de la formación, Carles Puigdemont, en Bélgica para esquivar a la Justicia y el secretario general, Jordi Sànchez, cumpliendo condena en prisión.

La concejal en el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido al resto de actores secesionistas "un cambio" con relación a los últimos "meses de reproches y desencuentros". "Juntos y fuertes sigamos avanzando para conseguir un nuevo país", ha señalado. Artadi ha criticado asimismo la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia, un Gobierno que ha "aprovechado para recentralizar", seguir con la "represión" al independentismo y "ayudar a huir al rey emérito".

ERC pide prepararse para otro referéndum

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, también ha pedido que esta Diada sea un "punto de inflexión para el futuro" en Cataluña y, así, "prepararse" para volver a hacer un referéndum de autodeterminación y "ganar definitivamente". Ha indicado que este 11 de septiembre debe de servir para "salir a la calle a reivindicar" los objetivos y los "anhelos" de poder "culminar" el camino hacia la república catalana. Para hacer este referéndum Vilalta ha pedido "fortalecerse" y buscar la "máxima unidad estratégica" y con "alianzas compartidas" y "luchas compartidas": "sabemos cómo hacerlo, lo que tenemos que hacer es ponernos en marcha para conseguirlo". La autodeterminación, ha dicho Vilalta, tiene que ir acompañada de una respuesta que comporte la solución a la "represión", que pasa por "una amnistía que acabe con esta situación de injusticia", ha indicado la portavoz republicana.

Iceta defiende la ley de memoria histórica

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que "el mejor homenaje" a la figura del expresidente catalán Lluís Companys, fusilado por el franquismo, será la aprobación en España de una nueva ley de memoria democrática. "Se ha producido a lo largo del tiempo (...) una reivindicación de la figura del president Companys y de la injusticia suprema que constituyó un juicio farsa y su fusilamiento. Todos los homenajes son buenos, pero el gran homenaje será la aprobación de una nueva ley de memoria democrática", ha dicho