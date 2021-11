Illa se ofrece a Aragonès para explorar unos nuevos presupuestos de Cataluña

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha pedido una reunión urgente al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para explorar unos "presupuestos de país" y no "de un bloque". En rueda de prensa desde la cámara catalana, el dirigente socialista ha emplazado al president a celebrar ese encuentro una vez acabe la sesión plenaria de este miércoles por la mañana.

Según Illa, cuando la CUP anunció ayer martes que presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas catalanas para 2022, elaboradas por ERC y JxCat, se evidenció que se ha "roto" la mayoría independentista que hizo posible la investidura de Aragonès. "Pido formalmente al president de la Generalitat una reunión urgente para trabajar unos presupuestos de país, no de bloque", ha dicho.

El exministro socialista ha detallado los cinco ejes prioritarios que planteará su formación: refuerzo de la sanidad, énfasis en la reconstrucción económica, aprovechamiento de los fondos europeos, garantizar que "nadie quede atrás" y suficiencia de recursos para políticas de igualdad. "Es un ofrecimiento sincero, no sé si es o no el más conveniente para la formación política que yo represento, pero estoy convencido de que es el más conveniente para Cataluña", ha resuelto.

Crisis con la CUP

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, pedía este martes a la CUP rectificar y no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat de 2022, y que cree que "aún hay tiempo" para lograr un acuerdo para sacar adelante las cuentas. Lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu -que recoge Europa Press- después de que las bases de la CUP hayan decidido presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos pero seguir negociando con el Govern.

Plaja ha afirmado que el Govern lamenta la decisión de la formación anticapitalista porque cree que las cuentas son expansivas, "llevan el sello de la CUP" y las negociaciones que han mantenido con el partido se han trasladado a la propuesta de Presupuestos. Considera que no se entendería que la CUP bloqueara la tramitación de las cuentas y ha alertado de que se pondría "en peligro la mayoría del 52%", lo que ha calificado de un error y que no tendría sentido.

Preguntada por si el Govern se plantea abrir la negociación con los comuns o el PSC si la CUP mantiene la enmienda a la totalidad, ha evitado pronunciarse, ya que insiste en que todavía hay tiempo para poderlos aprobar con los 'cupaires': "No estamos en tiempo de descuento", ya que cree que aún queda una semana de margen para seguir negociando con la CUP -el plazo para presentar la enmienda a la totalidad finaliza el lunes a las 10.30 horas-.

"Cataluña tendrá Presupuestos y aún hay tiempo para que sean con la CUP"

Ha argumentado que la CUP todavía no ha presentado formalmente la enmienda y que el Govern no quiere "anticipar escenarios", sino que quiere ir paso a paso, por lo que también ha evitado avanzar si el Ejecutivo de Pere Aragonès prefiere que las cuentas se prorroguen antes de que se negocien con los comuns o el PSC. "Cataluña tendrá Presupuestos y todavía estamos a tiempo para que sean con la CUP", ha reiterado, pese a que no ha concretado si este convencimiento de que se aprobarán los Presupuestos quiere decir que buscarán un socio alternativo si la CUP mantiene la enmienda a la totalidad a las cuentas.

Reuniones

Tras el anuncio de la CUP y mientras se estaba produciendo la rueda de prensa se ha celebrado una reunión en el Palau de la Generalitat entre Aragonès, el vicepresidente, Jordi Puigneró, el conseller de Economía, Jaume Giró, los presidentes de los grupos parlamentarios de ERC y Junts, Josep Maria Jové y Albert Batet, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, entre otros dirigentes de los socios del Ejecutivo para valorar la decisión de la formación anticapitalista y analizar los pasos a seguir, pero Plaja no ha querido avanzar el contenido del encuentro.

También ha anunciado que este mismo martes por la tarde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Economía, Jaume Giró, se reunirán con la CUP "para conocer de primera mano la decisión" de los 'cupaires' y para analizar la situación. Sobre qué puede ofrecer el Govern a la CUP para llegar a un acuerdo, ha recordado que llevan semanas negociando y "habrá que ver qué concreciones vuelve a poner sobre la mesa la CUP", pero no ha detallado qué nuevos ofrecimientos puede dar el Ejecutivo.