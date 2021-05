Sabater avisa a Aragonès: los votos de la CUP no serán "un cheque en blanco".

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha advertido este viernes de que sus votos para investir president a Pere Aragonès no serán "un cheque en blanco" y ha instado a ERC a cumplir con sus compromisos o, de lo contrario, su formación "no podrá sostener la mayoría parlamentaria".

Ha lanzado este "aviso para navegantes" durante el debate de investidura de Aragonès que se celebra en la cámara catalana, en el que ha abogado por "desbordar el Estado" y ha defendido la "confrontación" como una "obligación imprescindible": "Basta de sumisión, basta de vasallaje (...), basta de proteger al fascismo".

Sabater ha instado a ERC a pasar "de las declaraciones a las acciones concretas" y la ha avisado de que "si durante las próximas semanas no se frena la represión contra el movimiento de defensa de la vivienda y no se busca y encuentra la manera de retirar a los antidisturbios de los desahucios, la CUP lo tendrá muy difícil y no podrá sostener esta mayoría parlamentaria".

"(El pacto entre la CUP y Esquerra) es una acuerdo de mínimos que debe permitir orientar la legislatura hacia la izquierda, pero debe ir mucho más allá", ha insistido la dirigente anticapitalista, quien ha pedido "señales" a Aragonès para "desencallar el diálogo" sobre la autodeterminación en Cataluña y poner fin, ha dicho, a un "Estado demofóbico, patriarcal, militarista y depredador".

Sabater también se ha dirigido a los comunes por "criticar" que apoyen la investidura de un Govern que incluirá a JxCat: "Les recomiendo dejar esta posición hostil con el mayor movimiento popular que ha tenido este país y les pido que se sumen a esta cruzada rupturista para tumbar el régimen", ha señalado.