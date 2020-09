Tremosa reclama que el turismo catalán sea el primer 'rescatado' de la Covid.

El nuevo conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha reclamado este jueves al Gobierno que Cataluña sea la primera autonomía en beneficiarse de un plan de rescate al turismo. En una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press, ha dicho que Cataluña es la primera comunidad en turismo, por gasto turístico y millones de extranjeros, y la más perjudicada por la pandemia, por lo que "cuando haya un plan de rescate para el turismo, Cataluña debe ser la primera autonomía en beneficiarse".

"Madrid esta vez debería entender que Cataluña es una locomotora y se necesita que las locomotoras tiren del tren", ha añadido. Tremosa ha destacado además que hay diversos fondos europeos disponibles para encarar la crisis económica a raíz del coronavirus, y cree que la Generalitat "debería tener una vía de acceso propia" a las ayudas. El político ha defendido que Cataluña no puede prescindir del turismo y se ha preguntado por qué prescindir de él, ya que es un sector estratégico y además proporciona "muchas conexiones" diversas a Cataluña.

Prolongar los Ertes

Tremosa ha apoyado alargar los ERTES y salvar a las pymes, para salvar a su vez el empleo: "Hay que intentar ganar tiempo hasta que haya algún tipo de señal" de que la pandemia acaba -sobre todos gracias a una vacuna-, y porque difícilmente reabrirán en un futuro las pymes que ahora cierren. En cuanto al comercio, ha calificado de muy grave su situación y cree que una posible solución sería dar ayudas a fondos perdido, pero si fuera factible. Respecto a las universidades, cree que "es importante que no queden atrasadas por falta de financiación" y las considera prioritarias.

Visitará Seat

También ha dicho que prevé visitar Seat en los próximos días, como "gran empresa de Cataluña", y tiene grandes esperanzas en el potencial de su planta de Martorell (Barcelona) por inversiones en nueva movilidad sostenible, lo que a su vez también beneficiará a pymes catalanas. Espera que todo eso favorezca también "permitir que, en vez de Nissan, pueda llegar otro gran productor": así, por ejemplo, ha dicho que el sur de Europa aún no tiene plantas de baterías eléctricas y que Tesla busca un emplazamiento en el sur de Europa.

¿Y Nissan?



El nuevo miembro del Govern cree que los terrenos de Nissan, cuando queden libres, serán "de la mejor zona logística de Europa", y ha recordado que su antecesora, Àngels Chacón, ya hablaba de varias propuestas para ocuparla, aunque ella no podía desvelarlas por confidencialidad. Y ha añadido: "Pedro Sánchez dijo en Davos en enero que había hablado con Nissan y estaba controlado".

El Govern

Sobre si inhabilitan al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que eso haría que no hubiera no haya presidente ni mucha actividad legislativa un tiempo: ha calculado la posibilidad de sumar dos meses sin presidente más la cincuentena de días que hay entre una convocatoria electoral y las elecciones, con lo que puede alcanzarse febrero de 2021. Tremosa conoce desde hace años a Àngels Chacón y cree que "ha hecho un grandísimo trabajo" en la Conselleria, aunque no ha opinado sobre el hecho de que el PDeCAT vea en su relevo una purga por el hecho de que Chacón sigue siendo de este partido.