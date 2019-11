El CIS revela que la violencia en Cataluña cambió el voto del 14% de los españoles

La sentencia del 'procés' y la violencia posterior en las calles de Cataluña tuvieron su influencia a la hora de votar. En concreto, el 14,2% de los españoles reconoce que los sucesos tras el 14-N, cuando el Supremo dio a conocer su decisión, les hicieron cambiar su voto. Así, un 7,4% de los entrevistados afirma que todo ello les incentivó a votar, aunque antes tenía dudas o no pensaba votar; un 2,5% admite que les incentivó a no votar; y un 3,3% asegura que les llevó a votar por un partido distinto al que inicialmente pensaba votar.

En término generales, un 54,9% de los encuestados afirma que la situación en Cataluña no les influyó a la hora de votar, mientras un 43,9% que asegura que sí. No obstante, este último dato tiene su letras pequeña, ya que un 26,4% del total reforzaron su intención de votar al partido por el que pensaba hacerlo.

El sondeo del CIS del mes de noviembre revela también la preocupación creciente por la independencia de Cataluña. Coincidiendo con el inicio de las negociaciones entre PSOE y ERC de cara a la investidura, este problema se disparó entre los ciudadanos después de la sentencia del "procés" y de los disturbios que se produjeron en las calles. Así, el 19%de los encuestados señala que la secesión es, para ellos, su principal problema, nueve puntos más que en el barómetro del mes anterior.

El trabajo de campo del sondeo del CIS fue realizado entre los días 28 de octubre y el 9 noviembre, por lo que no se recogen opiniones tras las elecciones generales. Así, en esos días, el barómetro otorga al PSOE un 22,9% en voto directo, el doble que al PP, que se quedaba en el 11,6%, muy por debajo de los resultados reales que obtuvieron en los comicios. La encuesta no ofrece estimación de voto ni de escaños, por lo que no es comparable con los anteriores estudios.

Fenómeno similar al que ocurre con Vox, tercer partido de ámbito nacional que, según la encuesta del CIS, tenía la mitad de porcentaje de voto que lo que en realidad logró el 10-N: del 7,3% del CIS al 15,09 de los comicios. Por su parte, Unidas Podemos y las confluencias sumaban el 9,3% en intención de voto frente al 12,84 que obtuvo el 10-N.