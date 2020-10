Las CCAA, en alerta: Navarra blinda todo el territorio y Cataluña pide teletrabajo

La pandemia de coronavirus en España empeora y, pese a que los ojos se centran en la capital, los datos también mantienen en alerta a otras comunidades. Navarra, con la peor incidencia acumulada del país, ha anunciado mayores restricciones en todo su territorio. La nueva orden foral, que entra en vigor a partir del martes y permanecerán durante 14 días, pretende poner "freno a toda actividad no imprescindible", aunque no se contempla por ahora una restricción de la movilidad.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una comparecencia este domingo para anunciar las nuevas medidas para frenar la expansión del Covid-19 en la Comunidad foral, ha avisado que se está registrando "un crecimiento mucho mayor de lo que podíamos esperar", por lo que "tenemos que dar un paso más". Además, ha advertido que "si no logramos el objetivo, iremos a un escenario todavía más duro"

Los datos señalan que el ámbito privado y el ocio son los principales focos, por lo que las nuevas medidas van dirigidas en ese sentido. Los aforos en hostelería y restauración se reducirán al 30% y deberán cerrar a las 22 horas. Los aforos también se limitan en grandes superficies, no podrá superarse el 40%, y en cines, teatros u otros establecimientos culturales, donde el límite será el 30%. Además, todas las reuniones, tanto en el ámbito privado como público, estarán limitadas a 6 personas y la venta de alcohol será posible hasta las 22 horas.

Chivite, que ha avanzado que este domingo los nuevos casos también superan los 400 casos, ha señalado que por ahora no contemplan los confinamientos perimetrales, aunque ha reconocido que "quedan muchos kilómetros por recorrer". Además, ha señalado que limitar la movilidad con otras comunidades tiene dificultades legales.

Las nuevas medidas blindan todo el territorio navarro, pese a que no todos los municipios registran la misma incidencia de la enfermedad. "La intervención ha de ser global -ha afirmado Chivite-, el objetivo es mejorar la situación allí donde no va bien, pero también prevenir". Igualmente, los alcaldes tienen competencias para ser más restrictivos "si así lo consideran". Chivite ha subrayado que no están dispuestos a asumir "que enferme una cantidad pequeña de personas para que el resto pueda vivir, cada vida cuenta".

Teletrabajo y universidad online en Cataluña

A las medidas anunciadas por Navarra se suman las de otras comunidades para contener la segunda ola de la pandemia. Cataluña y Andalucía suman varios días con más de 2.000 nuevos contagios, una situación que obliga a medidas más drásticas. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha pedido este domingo que las empresas hagan teletrabajo y que las universidades den clases online durante 15 días para hacer frente al coronavirus en Cataluña. Según la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, los datos de contagio de los últimos días confirman "una tendencia creciente de la transmisión del virus".

En una entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press, Argimon ha reclamado que "las empresas y los agentes sociales empiecen de nuevo, pero de manera muy rápida, los planes de teletrabajo" para recuperar los niveles de esta modalidad de marzo y abril. "Esto es importantísimo. Durante 15 días pediremos medidas contundentes pero cortas" con el objetivo de reducir la movilidad y la interacción social.

No se exigirá a las empresas que tengan un cierto porcentaje de empleados trabajando desde casa, pero sí que lo hagan aquellas que puedan: "Cada empresa es un mundo. En algunas, la mayor parte de la empresa puede teletrabajar; en otras no".

En cuanto a las universidades, Argimon ha reclamado "conseguir la virtualidad, al menos durante 15 días, y dejar la presencialidad solo para las clases prácticas". Ha explicado que los niños y adolescentes "se están abordando bien" por los cribados masivos en las escuelas, y que la franja de edad entre los 15 y los 49 años es en la que hay más casos del virus. "A medida que subimos de edad, no los estamos abordando bien, no vamos a buscar el virus tan bien", y ha afirmado que se puede reducir la movilidad del grupo de edad entre los 20 y los 29 años con esta medida, ya que una parte importante está en la universidad.

Según los datos publicados por la Generalitat, Cataluña ha reducido ligeramente la cifra de nuevos casos este domingo, ha sumado 2.360 nuevos positivos, pero su tasa de rebrote continúa al alza y se sitúa en 289,56, La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se ha situado en 1,30. Vergés señala en un mensaje en las redes sociales que "depende de todas y todos poder pararlo" y ha recordado que "sabemos como coge velocidad esta transmisión si no somos conscientes y no hacemos nada".

Nuevas medidas en Cataluña: "Lo estamos estudiando todo"

Además de la conciencia ciudadana, desde la Generalitat también prevén nuevas medidas: "Lo estamos estudiando todo". Argimon ha informado de que se priorizará reducir la movilidad y las interacciones sociales, pero que "no todo necesariamente tendrá que cerrarse, ni cerrarse al 100%". "Tendremos que ver cuáles serán las medidas, que anunciaremos pronto. No estaremos 15 días mareando la perdiz", y ha dicho que algunas serán de obligado cumplimiento.

Preguntado por si Cataluña podría llegar a la situación en que se encuentra Madrid, ha opinado que sí: "Si no tomáramos ninguna medida llegaríamos rápido, en dos o tres semanas". "Lo que sí haremos es tomar medidas, y aquí podremos equivocarnos o no. El problema es cuando no tomas medidas, entonces sí sabes seguro que el virus se descontrola", ha asegurado.

Ha indicado que los casos de coronavirus en Cataluña están creciendo, "incluso algo más de lo que se esperaba": un 18% de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) están ocupadas, y un 5% de las urgencias son por coronavirus.