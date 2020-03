Illa asegura que el pico "está cerca" y valora trasladar pacientes entre CCAA

España ya supera a China en muertes y contagios. Con 85.195 personas infectadas y, al menos, 7.340 fallecidos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha anunciado este lunes que el pico está cerca y ha valorado el último balance -con 812 muertos más en 24 horas-: "Los datos de hoy son un rayo de esperanza". Y es que, a pesar de la contundencia de las cirfras, la cartera ha registrado un cambio en la tendencia del brote que ha rebajado su incidencia de un 20% a un 12 desde el pasado 25 de marzo, gracias, según apuntan desde el Ministerio, a las restricciones aprobadas por el Gobierno en los últimos días. A día de hoy, con las UCIs de Madrid o Barcelona al borde del colapso, las autoridades no se atreven a rechar ningún escenario. El azote del brote sigue sin ser homogéneo en todo el territorio nacional y, aunque Sanidad ha negado que se esté produciendo un traslado de pacientes entre CCAA, ha admitido que "no descartamos nada".

En una rueda de prensa junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Illa ha hablado sobre la última de las restricciones aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que decretó la suspensión total de actividades no esenciales en todo el país. La medida fue publicada a última hora de la noche de este domingo, lo que ha generado una fuerte polémica entre la ciudadanía y las críticas de la oposición. En este sentido, Illa ha declarado su total apoyo al 'frenazo' económico: "Sin salud no hay economía". El minsitro ha querido aclarar que con el reciente decreto, que concede un permiso de ocho días retribuible recuperable, "no se está enfrentando salud y economía".

Mira también España supera a China en infectados con 85.195 casos y declara 812 muertos más

Illa ha incidido en este asunto: "Es más: para que haya economía tiene que haber salud, y por eso se ha adoptado esta medida", ha apostillado. Para que haya salud, ha asegurado en referencia al decreto, hay que derrotar el virus y es necesario adoptar esta decisión "complicada". El socialista ha confirmado que se está observando una tendencia descendente en la expansión de la pandemia, aunque ha admitido que esto no supone una rebaja en la "presión importante" que el brote sigue ejerciendo sobre el sistema hospitalario, con mayor incidencia, sobre las UCIs.

Y es que aumentar el número de camas disponibles se ha convertido ya en uno de los mayores retos de los sistemas de salud en aquellas regiones, como Madrid, Cataluña o La Rioja; donde la carrera contra la pandemia se libra a contrarreloj. En este sentido, el ministro ha asegurado que, pese a la presión de sus hospitales, aún "no ha habido traslado de pacientes de momento", aunque ha confirmado que no se descarta ningún escenario. Sobre la contratación de sanitarios desde el extranjero, Illa desmiente: "No han llegado profesionales de otros países".