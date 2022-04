Danone ficha de asesora a la exministra Laya apenas siete meses de ser cesada

La exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, sigue trazando su nuevo rumbo laboral. Así, siete meses después de ser cesada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado un acuerdo con la multinancional de productos lácteos, Danone, para convertirse en aseora externa y ayudar a alcanzar los objetivos que se ha marcado la empresa. La ministra -que durante su mandato al frente de Exteriores mostró predisposición por la causa del pueblo saharaui- aterriza en una compañía que en los últimos meses se ha visto envuelta en polémica, por no haber seguido la estrategia del resto de compañías de Occidente de abandonar Rusia por la invasión que está perpetrando sobre Ucrania.

"Danone Global se ha convertido en Francia en una 'Enterprise Ambición', que viene a ser un proceso por el que se busca que la empresa a nivel económico y social estén vinculados. La ley francesa permite llevar a cabo esto por medio de la modificación de los estatutos. La exministra González Laya está de asesora en un comité externo de Danone Global donde hay diez personas más para que la compañía pueda cumplir ese propósito marcado de ser una 'Enterprise Ambición'", dicen fuentes de la multinacional, que remarcan que dicho fichaje no tiene nada que ver con la marca en España, sino con la compañía a nivel global.

Este nuevo puesto lo compatibiliza hoy con el de decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (que pertenece a la prestigiosa universidad francesa de Ciencias Políticas Science Po). Además, la ministra también tiene, o habría tenido, relaciones contractuales con la Escuela de Gobernanza Transnacional y el think tank European House, según se expone en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE). De esta forma, Gonzalez Laya reorienta su trayectoria profesional tras su salida precipitada del Ejecutivo en el pasado mes de julio. Antes había trabajado en la Comisión Europea, en la Organización Mundial del Comercio, en Naciones Unidas y en el Centro de Comercio Internacional.

La última puerta giratoria: Danone ficha de asesora externa a la exministra Laya. Europa Press

Sin embargo, pese a su favorable situación laboral, la exministra sigue inmersa en un proceso judicial por haber dado luz verde a la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España por medio de métodos de dudosa legalidad. De hecho, el pasado mes de marzo, el magistrado Rafael Lasala, archivó la investigación para el exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, pero desestimó la petición de la Abogacía del Estado de cerrar las diligencias para Laya. Así que, de momento, la exministra seguirá imputada por prevariación.

"De 'jefe' del Juego del Ministerio de Hacienda a fichar por un lobby de apuestas"

La exministra no es la única que en las últimas semanas ha buscado en el sector privado un nuevo acomodo laboral. Juan García Espinosa, el que fuera director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, ha dado un volantazo a su carrera profesional fichando por un lobby de apuestas del Reino Unido, llamado 'The Betting and Gaming Council'. Junto con él, otros altos cargos han seguido un destino parecido, como el exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, que ha vuelto a su consultora política, el exsecretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que ha fichado, de nuevo, por Mediaset o el exdirector de información económica de la Presidencia del Gobierno, Daniel Fuentes, que ahora se encuentra en la consultura de asuntos públicos, Kreab.

Pero de entre todos ellos, destaca el exvicepresidente Pablo Iglesias, que es uno de los más destacados en el Portal de Transparencia por su acitividad privada. Así, el exvicepresidente está presente en Display Connectors (creadora de su podcast La Base), TV3, CN5.com (un canal de televisión de Argentina), la Fundación Hamilton, los periódicos Gara y Contexto, las radios Cadena SER y Rac 1 y la universidad Oberta de Catalunya (UOC) de Barcelona, donde es investigador.