Directo | Vox interrumpe a EH Bildu con gritos de 'terroristas' y 'asesinos'

9:40 - "No comparto su visión de que España vive una crisis sistemática", defiende el candidato, "España vive una crisis como el proyecto europeo, que tiene que redefinirse. En ese contexto de incertidumbre, lógicamente España no se abstrae de esa dificultad y de esa crisis". "Lo que le puedo garantizar es que afortunadamente en España hay una mayoría progresista que quiere responder a los desafíos", ha añadido.

9:36 - Mientras la portavoz de EH Bildu ha pronunciado su discurso, Adolfo Suárez Illana, secretario tercero de la Mesa del Congreso, se ha sentado dando la espalda a la tribuna.

9:34 - Turno de Pedro Sánchez, que responde al discurso de Mertxe Aizpurua. "Estamos en la época de la interdependencia, no en la época de la dependencia, sino no vamos a poder responder desde el punto de vista de la izquierda a problemas sociales. En España hay una amplia capa que, con independencia de a qué partido votan, votan progresista", ha comenzado el candidato.

9:28 - "Para la convivencia hay que acabar con el alejamiento y la dispersión de los presos vascos" avisa. El discurso de Aizpurua se está viendo interrumpido en varias ocasiones por la bancada de derechas, gritos de 'asesinos' o 'terroristas'. "Ustedes son el último tren hasta la última estación, no dejen pasar la oportunidad", finaliza la portavoz entre los aplausos de su grupo y gritos de 'fuera, fuera' y 'viva el Rey' desde la bancada de Vox.

9:24 - "Somos independentistas y desde el independentismo queremos una agenda democratizadora de verdad o no seguiremos apoyoando", avisan desde EH Bildu, quienes se abstendrán en la investidura. "Con nuestra abstención abrimos una ventana de oportunidad", defiende.

9:21 - Gritos de 'terrorista' al mencionar la diputada de EH Bildu a Arnaldo Otegi, tensión en las bancadas durante sus palabras. Aizpurua habla de Otegi, que, según sus palabras, estuvo "injustamente" en prisión seis años. Iglesias pide calma a los diputados. Batet alude al derecho a la "libertad de expresión" y a la "pluralidad política". Desde Vox y PP siguen protestando. "Decía Otegi que si existe una oportunidad de avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria, la izquierda independentista está dispuesta a ayudar", han sido las palabras que recuperado.

9:18 - "Queremos respeto a lo que somos y existe un camino para que los conflictos políticos se resuelvan con más política y más democracia", defiende la portavoz de EH Bildu. También ha valorado de manera positiva el discurso de Pedro Sánchez, hubo "un cambio de actitud con respecto a julio". Además, asegura que comparte "gran parte de las reflexiones" sobre cómo solucionar el conflicto con Cataluña.

9:12 - "Esa transición no instauró un régimen aunténticamente democrático" y hace referencia al discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 con motivo de la declaración unilateral de independencia, que ha valorado como "autoritario". Las palabras de Aizpurua provocan quejas en la bancada de la derecha, especialmente Pablo Casado pide cuentas a la presidenta. Batet pide calma y respeto a la oradora.

9:11 - "Aquella modélica Transición se edificó sobre dos ejes principales: la indisoluble división de España y la economía de mercado. Hoy, ambos están en crisis", dice la portavoz de EH Bildu.

9:07 - "No hay modelo democrático avanzado para el Estado sin contar con las izquierdas independentistas y esa es la gran paradoja", ha dicho Aizpurua, quien está reivindicando el papel del independentismo. "Las viejas naciones de Euskal Herria, Cataluña y Galicia volvieron a demostrar que su error de cálculo se evidenciaba en términos políticos. Bildu aumentó en votos y escaños, y las naciones del Estado han mantenido o aumentado el voto progresista o nacionalista. Hoy, usted no puede formar Gobierno sin contar con las izquierdas independentistas. Usted no quería contar con ellas, pero no es posible", ha afirmado.

9:02 - Comienza la segunda sesión. El portavoz del grupo EH Bildu, Mertxe Aizpurua, accede al estrado, es la primera vez que cuentan con grupo propio. Comienza su discurso haciendo referencia al Régimen del 78, "nació lastrado por el 'atado y bien atado' del dictador Franco", ha dicho. En ese sentido, critica que "la última repetición electoral tenía un objetivo que era lograr un gobierno que no dependiera de la izquierda independentista".

8:56 - Pedro Sánchez y la mayoría de los diputados ya se encuentran en el hemiciclo.

8:50 - La ministra de Hacienda en funciones, Maria Jesús Montero, también se ha pronunciado sobre las presiones a Teruel Existe. "No hay ningún tipo de impedimento para que las fuerzas políticas expresen el sentido de su voto como crean conveniente. Cualquier otra cosa es censurable", ha dicho.

8:42 - Los diputados están llegando al Congreso, quedan apenas 15 minutos para que comience la nueva jornada. Pablo Montesinos, diputado del PP, preguntado por las presiones que denunció el diputado de Teruel Existe, ha asegurado que "no voy a estar nunca de acuerdo con los ataques a un representante político. No estoy acuerdo con las presiones, con las pintadas, con los insultos". Igualmente se ha mostrado crítico con el respaldo de las formaciones regionalistas a Sánchez, "yo les digo a los diputados regionalistas y socialistas que tienen que reflexionar, que lo que han elegido es malo para España".

8:35 - El discurso de Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, fue una de las sorpresas. Aunque la formación se ha mostrado crítica con el futuro Gobierno progresista su Ejecutiva había acordado abstenerse en la investidura. Sin embargo, su única diputada anunció su voto en contra, pese a las "presiones" que asegura haber recibido para traicionar a quienes le votaron. La decisión de Oramas en contra del voto unánime de su Ejecutiva puede suponerle su salida de la formación, desde CC han advertido que actuarán ante cualquier indisciplina de sus militantes.

8:25 - La investidura en principio contará con la abstención de ERC, una decisión que han criticado otros partidos independentistas tras conocerse la decisión de la JEC sobre Torra y la inmunidad de Oriol Junqueras. Sin embargo, el acuerdo entre PSOE y Esquerra puede encallarse si, finalmente, hay que apartar a Torra. Expertos jurídicos avalan la validez de la decisión de la Junta Electoral y advierten que habrá que argumentar bien la casación al TS para superarlo.

8:15 - En esta segunda jornada, tras el turno de palabra de los grupos que ayer no intervinieron se producirá la primera votación. Nada indica que la investidura saldrá adelante en esta primera votación ya que Sánchez necesita la mayoría absoluta del Congreso, esto es, 176 votos a favor.

En el lado del "sí" estarán PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe y BNG y en el lado del "no", PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y la diputada de CC, Ana Oramas, que ha pasado de la abstención al voto contrario. En la abstención, se mantendrán ERC y Bildu. Con estas cuentas, la investidura suma 167 "síes" frente a 165 "noes" y 18 abstenciones, lejos por tanto de la mayoría absoluta necesaria en primera votación.

8:10 - En la jornada de ayer el candidato a la investidura pidió la confianza de la Cámara para ser investido con un discurso en el que desglosó las medidas previstas en el futuro Gobierno de coalición. Entre otras, incrementarán el gasto pero la reforma fiscal solo incrementará la recaudación en 5.000 millones.

8:00 - El Congreso de los Diputados afronta este domingo la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez. A las 9 horas está previsto que se reanude el pleno con el turno de EH-Bildu, al que seguirán los representantes del grupo mixto, integrado por la CUP, Navarra Suma y Foro.