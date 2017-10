El Círculo de Empresarios apoya el 21D y pide que no haya boicot a lo catalán

El Círculo de Empresarios ha expresado hoy "su más rotundo y absoluto respaldo a la decisión del Gobierno de restablecer la legalidad constitucional en Cataluña para recuperar la normalidad mediante la celebración de elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre.



En un comunicado, el foro que preside Javier Vega de Seoane destaca que "en momentos difíciles como los actuales", las fuerzas políticas sean capaces de alcanzar consensos, como demuestra el amplio apoyo parlamentario a las medidas del Gobierno obtenido en el Senado.



Era fundamental poner fin a un proceso independentista, prosigue el comunicado, que ha provocado "un importantísimo daño social y económico", además de minar la convivencia, el prestigio y la economía, tanto de Cataluña como del conjunto de España.



Los empresarios hacen además un llamamiento a todos los catalanes para que participen en los comicios del 21 de diciembre, momento en el que podrán demostrar que "la responsabilidad y el 'seny' es la característica de ese gran pueblo que tan positivamente ha contribuido al éxito colectivo, sin parangón en la historia de España, en estos últimos 40 años".



Asimismo, lamentan que muchos catalanes "bienintencionados" hayan creído en "esa Arcadia feliz" de la que las empresas no se irían y en la que ofrecerían mejores servicios dentro de la Unión Europea, utopía que se ha demostrado falsa.



El Círculo de Empresarios confían en que el resto de los españoles no proceda a hacer un boicot de productos catalanes y sepa discriminar a una mayoría de "compatriotas catalanes sensatos y demócratas" de aquellos que no han respetado las reglas de juego y "han pretendido irresponsablemente conducir a Cataluña a un despeñadero".

Al contrario, concluye la nota, es preciso "apoyar con afecto a esa querida e inseparable parte de España en estos momentos tan difíciles

Por Bruno Pérez