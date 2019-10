Errejón se lanza a por los votantes del PSC en Cataluña tras la 'gresca' con Colau

La circunscripción de Barcelona será la plaza más complicada en la que toreará Íñigo Errejón en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. La imposibilidad de formar una confluencia y conseguir los avales necesarios para presentarse a pocas horas del plazo no han desanimado a Más País. Ni siquiera los choques y desacuerdos con los 'comuns' de Ada Colau y tener que presentar un candidato semidesconocido han provocado que se echaran atrás. Ahora, y tras superar este proceso, tienen claro a qué tipo de votante quieren convencer. Y ya tienen todos los ojos puestos en el electorado del PSC de Miquel Iceta, al que consideran que pueden arrebatar muchos votos, según ha podido saber La Información.

La estrategia catalana de Más País estará volcada en alejarse del independentismo por completo. Su campaña estará diseñada en 'rescatar' al electorado de izquierdas que rechaza el 'procés', y que se ha visto algo marginado por no contar con una opción progresista que se opusiese frontalmente a los líderes del soberanismo. En el partido creen que, además de en la abstención, muchos de ellos se han refugiado en el PSC e incluso en Ciudadanos. Por eso buscarán convencerles con un discurso más conciliador, pero que no supondrá ir al cuerpo a cuerpo con Junts per Catalunya o ERC. De hecho, se exigirá más diálogo y se rechazará de plano la aplicación del artículo 155.

Pero toda esta estrategia se puede ver comprometida por la elección del candidato por Barcelona, ya que tiene un perfil polémico. Se trata de Juan Antonio Geraldes, un politólogo y activista que llegó a compartir una candidatura municipal junto a la CUP y otras agrupaciones independentistas. Lo hizo por su militancia en Comunistes, el partido que lidera Joan Josep Nuet, cuya marca formó parte de Guanyem Sant Boi con las formaciones antes mencionadas. Un pasado del que es consciente el propio Geraldes, que ha borrado todos los mensajes que ha publicado en la cuenta de Twitter que gestiona desde el año 2011.

Errejón, volcado en Barcelona... con Colau en su contra

Haber elegido a Geraldes supone perder una voz con fuerza propia en toda Cataluña. Tras no contar con Joan Coscubiela para liderar la lista y relegar al exdiputado de En Comú Podem Raimundo Viejo al número 3 de la misma, la campaña catalana la liderará el propio Errejón. El líder estatal se volcará con su apuesta de Barcelona, donde celebrará varios actos importantes, como ha podido confirmar este diario. También se multiplicará su presencia en los medios a través de entrevistas o intervenciones, pensando no solo en el electorado barcelonés, sino en el de todos los lugares a los que concurre (18 provincias). Un movimiento que responde a que no podrá participar en el único debate electoral previsto por no tener representación en el Congreso.

Lo anterior es una de las consecuencias de las trabas con las que se ha encontrado Más País para sacar adelante su candidatura. Obstáculos en los que ha tenido mucho que ver el rechazo de Ada Colau a la misma. Según fuentes consultadas por La Información, la alcaldesa de Barcelona se ha mostrado inflexible con Errejón desde el principio. "No ha habido ninguna predisposición a iniciar siquiera una negociación", señalan estas fuentes, que lamentan esta postura de los 'comuns'. Los de Colau han insistido en estos días en que lanzarse a por los escaños de la Ciudad Condal es un "error" de Errejón, debido a que la opción de izquierda más potente es la suya. Un argumento que rechazan en Más País, donde se sostiene que "los territorios no son de nadie".

Esta animadversión de Colau hacia Más País es tal que entre los de Errejón se teme que se lance contra ellos en la campaña. E incluso se cuenta que algunos candidatos potenciales no se han atrevido a ofrecerse al politólogo madrileño por no enfadar a la líder de los 'comuns', que ha aprovechado la dimisión de Clara Serra para poner sus cartas sobre la mesa. La que fuera portavoz de la PAH ha dejado pasar un día para mandar un mensaje cariñoso a la exnúmero 2 de Más Madrid, que señaló este lunes que si su partido tenía que competir con Colau "igual no era el momento de presentarse a las generales".

Un fuerte abrazo Clara, un abrazo que trasciende citas y cálculos electorales.

Frente a las pasiones tristes, frente a la política patriarcal que tritura amistades y dinamita confianzas, tu texto nos invita a reencontrarnos y ofrecer lo mejor de nosotras mismas. Y lo haremos 💜 https://t.co/pGIY3GV0sz — Ada Colau (@AdaColau) October 8, 2019

Otro de los handicap con los que tendrá que lidiar Errejón es la imposibilidad de utilizar su rostro en las papeletas que distribuya en Barcelona. Como ha informado eldiario.es, al no haber registrado ninguna confluencia en la región y presentarse solo con su marca, Más País tendrá que utilizar el logo que registró en el Ministerio del Interior. Una situación que también vivirá en Baleares, donde tampoco ha conseguido acuerdos como los que tiene con Equo o Chunta Aragonesista.