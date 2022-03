Feijóo contempla un posible pacto con Vox tras formalizar su candidatura al PP

El presidente de la Xunta y precandidato a liderar el PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que él no comparte el “discurso de Vox” aunque no descarta tener que llegar a algún pacto con la formación de Santiago Abascal. En una entrevista en la Cope, Núñez Feijóo ha insistido en que “el PP y Vox no son lo mismo en ningún caso” porque los populares no son un partido “populista que cuestiona las instituciones de nuestro país”.

Pese a ello, ha asegurado que tiene un “profundo respeto a la inmensa mayoría de los votantes de Vox porque antes votaban al PP” y, precisamente, ese es uno de los principales problemas de su formación, que “la gente se nos ha ido”. Aún con estas diferencias, el todavía líder de los populares gallegos no ha descartado llegar a acuerdos con esta formación en alguna comunidad autónoma pese a las críticas que esta decisión pudiese suscitar en la izquierda.

En su opinión, “la izquierda no está legitimada” para criticar que un partido llegue a una coalición con otra formación distinta porque “para poder dar lecciones, hay que dar ejemplo” y el PSOE de Pedro Sánchez no las ha dado ya que ha llegado al Gobierno respaldado por formaciones que “pretenden destruir la Constitución, la transición y la convivencia de España”. “Yo no me imagino al presidente (Felipe) González dependiendo de Bildu y ERC o con los restos del comunismo en su gobierno, pero tampoco a (Alfredo Pérez) Rubalcaba o a (Josep) Borrell”, ha enjuiciado.

Pese a ello, el dirigente popular también se ha mostrado partidario de intentar llegar a acuerdos con el Ejecutivo estatal “si es para proteger los principios constitucionales de nuestro país” o alcanzar “pactos europeístas”. Si las propuestas del Gobierno son en esa dirección, “es evidente que tenemos la obligación de escuchar, estudiar y reflexionar estas propuestas” aunque, por el momento, “no hemos tenido esas propuestas nunca” ya que, a su juicio, Pedro Sánchez no es capaz de alcanzar ciertos consensos dentro del Consejo de Ministros.

“Pero si Pedro Sánchez es capaz de llegar a pactos internos” dentro de su Gobierno, “el PP estará sentado y será el último en levantarse para intentar pactar algunas cosas que son muy importantes para nuestro país”, ha sostenido Núñez Feijóo. El primer ejemplo, ha dicho, se ha visto respecto al conflicto en Ucrania porque en esta cuestión “el PP apoyó más al primer ministro español que muchos de sus propios ministros”. A este hilo, el presidente gallego ha negado las voces que lo acusan de tener una “ideología confusa” y ha recordado que “si alguien quiere conocer mi ideología política, yo le ofrezco veinte años de biografía política”.