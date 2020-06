La Fiscalía cierra filas con el Gobierno y pide a la juez que cierre el caso del 8-M

La Fiscalía de Madrid ha irrumpido en el caso 8-M y lo ha hecho pidiendo el archivo de las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El Ministerio Público adopta de este modo la tesis de la Abogacía del Estado y asegura que el político no cometió delito de prevaricación autorizando la marcha del Día Internacional de la Mujer. Por ese motivo recurre el auto de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel en el cual incoó diligencias de investigación el pasado mes de marzo y concluye que no es razonable exigirle a Franco que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario cuando no ostenta estas competencias.

El posicionamiento del Ministerio Fiscal es una de las claves de este caso, máxime teniendo en cuenta las derivadas que ha adoptado llegando a salpicar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber intentado acceder, presuntamente, al contenido del sumario. Ahora, y en la misma semana en la que se tomará declaración a Franco y a más de una decena de testigos, le reprocha a la magistrada instructora no solo la premura de la investigación por encontrarse entonces los plazos suspendidos, sino que no razonara claramente por qué le imputa delito de prevaricación.

De hecho, dice el Ministerio Fiscal que en el auto del pasado mes de marzo "no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar" y asegura que no se le puede atribuir delito de prevaricación administrativa "por el mero hecho" de recibir comunicación acerca de una manifestación. "En ningún caso resultará subsumible en el artículo 404 del Código Penal, pues recibir comunicación no equivale a dictar resolución", señala la Fiscalía en referencia a las advertencias que, según la Policía Judicial, recibió la Delegación por la amenaza de la pandemia y que le deberían haber llevado a prohibir todos los actos de la capital entre los días 5 y 14 de marzo.

Aunque la titular del juzgado de instrucción número 51 sí vio indicios de delito en estos hechos denunciados inicialmente por el abogado Víctor Valladares, la Fiscalía no comparte ese criterio. En su recurso expone que para que se produzca prevaricación es necesario que exista una resolución y que ésta sea "sólo ilícita, sino también arbitraria" y, al respecto, dice que no se le puede imputar a Franco un comportamiento arbitrario teniendo en cuenta que "no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".

Los agentes de la Guardia Civil subordinados en un principio al coronel cesado Diego Pérez de los Cobos han expuesto en sus atestados incorporados al juzgado que desde la Delegación del Gobierno se llamó a los convocantes para instarles a que, de manera voluntaria, llamaran ellos al órgano para cancelar todas los actos que se iban a celebrar tras el 8-M. En entrevista con los empleados éstos apuntaron que efectivamente se cometieron esas llamadas por orden de sus superiores pese a que nunca antes habían actuado así. Los agentes acreditaron que las mismas no quedaron reflejadas en ningún archivo de la Delegación.