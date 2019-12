González Terol: Sánchez consumó la "mayor traición a España" con el escrito

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha afirmado este lunes, tras conocer el informe de la Abogacia del Estado, que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha consumado "la mayor traición a España". A su entender, el candidato socialista podrá "gobernar" pero el PSOE "nunca se va a poder volver a mirar en el espejo".

Así se ha pronunciado después de que la Abogacía del Estado haya solicitado la puesta en libertad del líder de ERC condenado por el procés Oriol Junqueras para que pueda ejercer como eurodiputado. En su informe, afirma que cabría permitir su desplazamiento tanto a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios.

González Terol considera que este 30 de diciembre es el día que Sánchez "consumó la mayor traición a España". "Gobernará, pero el PSOE nunca se va a poder volver a mirar en el espejo. ¡Qué vergüenza!", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Por su parte, el exministro del Interior y actual eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha señalado que "no solo ERC" conocía el informe de la Abogacía del Estado antes de ser público sino que "además éste responde al 'gesto' que había pedido a Pedro Sánchez para facilitar su investidura". "Son necesarias muchas explicaciones ante este tema, no todo debería valer para ser presidente", ha afirmado. Por su parte, el senador valenciano del Grupo Popular Fernando de Rosa ha subrayado que con esto "el PSOE se convierte en el mejor aliado para romper la unidad de España". "La siguiente pieza a entregar será la Constitución. No todo vale para una investidura", ha agregado.

"Uso grave de las instituciones del Estado"

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP catalán, Daniel Serrano, que ha indicado que "esto no vale una investidura". Además, ha recalcado que "menos mal que la Fiscalía no ha cedido ni al chantaje de ERC ni a la humillación a la que a Sánchez ha sometido a la Abogacía del Estado". "Ahora toca confiar en la justicia y en el Tribunal Supremo", ha apostillado en Twitter. La diputada y exalcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, ha criticado el "uso extremadamente grave de las instituciones del Estado". A su juicio, si Sánchez es presidente, los españoles "pierden".

Ya tenemos confirmados los cuatro primeros socios del PSOE: los comunistas bolivarianos de Podemos, los nacionalistas vascos, los filoetarras de Bildu y los independentistas catalanes.



La presidenta del Comité Electoral Nacional del PP, Belén Hoyo, ha señalado que ya tienen confirmados los "cuatro primeros socios del PSOE: los comunistas bolivarianos de Podemos, los nacionalistas vascos, los filoetarras de Bildu y los independentistas catalanes". "Nadie dudará que España tendrá un gobierno que velará por los intereses generales...¿verdad?", se ha preguntado en la misma red social.