'El Gordo' dijo a Francisco Martínez que le encargaron montar "el tema catalán"

Los mensajes que obran en el sumario del caso Tándem demuestran como el exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño, confesó al que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que había recibido órdenes para que, "de forma clandestina volviera a montar el tema catalán", en referencia velada a las investigaciones abiertas contra los líderes independentistas en Cataluña. Se trata de unos whatsapps que se intercambió con Martínez en abril de 2018, siete meses antes de que la Audiencia Nacional comenzara a investigar en el caso Villarejo el espionaje a Luis Bárcenas por parte de la policía patriótica.

En estas comunicaciones, que vienen recogidas en un informe policial al que ha tenido acceso La Información, 'El Gordo' mostró a su interlocutor su enfado después de que le destituyeran como jefe de la Comisaría General de Información al verse involucrado en los negocios del comisario José Manuel Villarejo. Igualmente le confesó que se había encontrado con María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro tras su cambio de destino. "Me encontré con la Cospe y su marido. Me dijeron que el tema se tenía que haber arreglado ya, que hablarían conmigo", trasladó El Gordo al exnúmero dos de Jorge Fernández Díaz cuando todavía tenían buena sintonía. Incluso le llegó a preguntar por las repercusiones que habría si hacía público el material supuestamente robado a Bárcenas en un operativo ilegal.

"Si saco el pendrive de Bárcenas qué pasa?", preguntó el mando policial a Martínez, el cual no respondió. El informe policial recoge los mensajes intercambiados por los protagonistas de esta operación, que Villarejo bautizó como Kitchen, y en los que se pone de manifiesto cómo estaban en continuo contacto ante el avance de la investigación penal de esta pieza en la Audiencia Nacional. Se trata de comunicaciones que Martínez guardaba en su teléfono móvil, el cual fue incautado por la Policía Judicial tras la entrada y registro en su domicilio el pasado 13 de marzo. Los agentes volcaron en un pendrive de 32 gb el contenido de todas estas comunicaciones, que se remontan al año 2015 y que afectan, entre otros, al exDAO de la Policía, Eugenio Pino, periodistas y colaboradores suyos del Ministerio del Interior.

"Es todo una trola"

Los primeros whatsapps en relación al operativo que se costeó con fondos reservados del Estado datan de 2015. Entonces Martínez negaba la veracidad de las informaciones sobre el supuesto robo de documental clave para el PP. "Es todo una trola usada como arma de guerra. Ni robo, ni rabo, ni Kitchen ni pollas", dijo entonces el secretario de Estado ante los mensajes de periodistas, a los cuáles también desmintió que Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP, tuviera información que pudiera afectar al partido. "Es una cacorra de papel a mano escrito por Rosalía. Menudo 'documento'...", expuso. Sin embargo, paralelamente, en conversaciones con García Castaño le preguntaba por la veracidad del documento que atesoraba Iglesias así como por los cargos del partido que salían en los famosos manuscritos del exgerente del Partido Popular.

"¿A quien menciona en esas notas?"; preguntó, a lo que García Castaño le dijo: "A todos. Rajoy, Cospedal, Arenas... el propio Bárcenas les dijo que no quería líos", respondió y añadió: "La mujer dice que tiene mensajes de su marido con el ministro del Interior", en referencia a Jorge Fernández Díaz. Al parecer, el entorno del extesorero del partido le pedía a la antigua cúpula que la Policía Judicial desmintiera que él era 'Luis el cabrón'. Con todo, esta buena relación con el exjefe de la UCAO experto en materia antiterrorista se torció después de que le implicara en este operativo, en el marco de su colaboración con la Justicia. Ante ello Martínez mostró primero su nerviosismo porque le pudiera afectar el avance de la causa, y después su enfado con la formación popular.

"Habla con Pablo (Casado)"

"Cosidó me ha hecho una gran putada" o "me he puesto en el ojo del huracán", son algunos de los mensajes que intercambió en los que, además, apuntó que una tabla de salvación para evitar acabar siendo imputado en este caso sería ir en las listas electorales del partido. "Yo creo que me dejan tirado (...), Si no voy en listas me joden", espetó a lo que su interlocutor le respondió: "Habla con Pablo directo y sin interferencias", en alusión al líder del Partido Popular. En vista de que los mandos policiales apuntaban a direcciones de Interior en sus declaraciones en sede judicial, Martínez intentó pedir el respaldo de altos cargos de la formación como el actual secretario general, Teodoro García Egea, a quien le dijo en un whatsapp sin respuesta, que haber sido marcado como "corrupto" por los suyos le había hecho un "daño irreparable".

Martínez le reprochó que se había metido en este "lío" por lealtad al partido y a su superior mientras que en otro whatsapp al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le expuso que había pasado de ser alguien valioso para la formación a un "apestado". "Creo que no es justo y no me lo merezco (...). Nadie me ha llamado y solo pido que el Partido me ayude en este momento, con la fórmula que sea", reza el mensaje enviado a Rajoy en marzo de 2019 que tampoco tuvo respuesta. En el tiempo que transcurrió hasta su imputación, en enero de 2020, Martínez también intentó aprovechar sus contactos policiales para que hablaran con el magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón.

"La señora que aupó al líder"

"¿Tú qué tal con Manolo?", le preguntó al inspector de Policía Pedro Agudo. "¿Tú le conoces bien, no?" "¿Podrías hablar con él en un momento dado?", le seguía preguntando a lo que el agente le contestaba que trabajó con él cinco años y que es muy amigo. "Joder pues nos tienes que echar una mano porque los fiscales son auténticos talibanes y creo que él ni se está mirando el tema", espetó. El exsecretario de Estado, que siempre ha insistido en que la operación sobre Bárcenas no tuvo visos de ilegalidad, también se interesó por el contenido de las declaraciones que prestaron otros mandos policiales en calidad de testigos cuando la causa todavía estaba bajo secreto de sumario. Eso mismo ocurrió cuando le preguntó a Agudo por la declaración de Enrique Barón, exdirector general de Interior en la Comunidad de Madrid.

Al respecto deslizó el sentido en que podría discurrir la testifical del mando policial. "Bueno, (me gustaría) saber discretamente qué va a decir... lo ideal es que diga que en el tema de fondos reservados todo fue correcto (lo cual es verdad)", dijo Martínez. Igualmente también se envió muchos mensajes con el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy o con el antiguo jefe de comunicación de Interior. "Desde mi punto de vista, la culpable de todo lo que está pasando es la señora que aupó al líder. Creo que debería tenerlo muy presente y ayudar al líder", dijo el periodista, en referencia, según el informe policial, a María Dolores de Cospedal. "Está absolutamente de perfil. Ya sabes que tiene amnesia selectiva", sentenció el exsecretario de Estado.