El juez encarga a Asuntos Internos que rastree los pagos de Planeta a Villarejo

El juez del caso Villarejo ha dado impulso a la línea de investigación abierta por el encargo del Grupo Planeta al comisario jubilado. El instructor Manuel García Castellón ha requerido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que rastree el destino final de los 48.600 euros que el Grupo abonó al entramado empresarial en el año 2014. Los pagos se efectuaron en el marco de un cometido que pasaba por investigar al árbitro que falló en contra del grupo en su laudo con Kiss FM ante la sospecha de que este miembro del tribunal había sido comprado por la parte contraria.

Así lo plasma el magistrado en un auto al que ha tenido acceso La Información y en el que, además, encarga a la Policía Judicial un informe de auditoría para identificar si desde Cenyt se accedió a bases de datos policiales de carácter restringido. Se trata de una batería de diligencias que el magistrado acuerda a instancia de la Fiscalía Anticorrupción tras acreditar nuevos detalles de este encargo que Villarejo bautizó con el nombre de 'July' y se presupuestó inicialmente en 2 millones de euros. Además, el juez declina archivar la causa para el director jurídico de Planeta, Luis Elías Viñeta, también imputado en esta pieza decimosegunda del caso Tándem.

El magistrado le imputó junto con otros altos cargos de la multinacional tras la apertura de esta línea de investigación en agosto de 2019. Las pesquisas se centraron en acreditar si hubo contrato en firme del comisario jubilado para intentar revertir el resultado de la guerra abierta con Kiss FM y que se saldó con el pago de 200 millones de euros al empresario Blas Herrero. De acuerdo con lo manifestado por el propio Viñeta en un escrito remitido al juzgado el pasado mes de julio, el encargo se cerró durante una comida con el comisario jubilado el 12 de marzo de 2014. Según explicó, esta primera toma de contacto se produjo tras una llamada telefónica desde el Grupo Cenyt al jefe de seguridad de Planeta, Antonio López.

200 millones en juego

En concreto, según relató, le contactó Antonio Giménez Raso. Se trata de un inspector del entorno de Villarejo que trabajó para la agencia de detectives Método 3 y vinculado con la operación Cataluña. Como viene siendo habitual en los trabajos de espionaje del comisario jubilado, el contacto con el cliente se estableció a través del departamento de Seguridad por encontrarse al frente del mismo funcionarios de policía conocidos del comisario. En este caso, Giménez fue quien se acercó a López y le dijo que tenía información que parecía indicar que uno de los miembros del tribunal arbitral que falló en contra de Planeta podría haber sido comprado. López dio cuenta de esto a Viñeta el cual, a su vez, trasladó el mensaje al entonces presidente del Grupo, el fallecido José Manuel Lara.

Tras el estudio de la situación concertaron una comida entre López y los representantes de Cenyt. Villarejo y Giménez Raso aprovecharon el encuentro para venderles unos servicios que finalmente acabaron prestando ese mismo año. Sobre este punto Viñeta alegó que desconocía que el agente encubierto era policía y mucho menos que estuviese en activo (en aquel entonces estaba adscrito a la Dirección Adjunta Operativa). Las partes acordaron que se llevaría a cabo una primera investigación patrimonial y, en función de cual fuera el resultado, la ampliarían. No obstante, la multinacional no quedó muy contenta con el resultado de las pesquisas puesto que, según denuncia Viñeta, se elaboró "en exclusiva" con datos obtenidos de registros públicos que no recogían ninguna de las irregularidades del árbitro de las que habían sido advertidos previamente.

Por ese motivo, y siguiendo las instrucciones de Lara, congelaron las relaciones con Villarejo y, de los dos millones presupuestados por el encargo, apenas se abonaron 48.400 euros. Este ingreso se produjo en la cuenta bancaria de una de las firmas del grupo, Stuart & McKenzie, en mayo de ese año y bajo el concepto ficticio de 'asesoramiento jurídico de enero a mayo de 2014'. Por ese motivo, uno de los requerimientos del juez pasa por rastrear este monto en aras a averiguar cual ha sido el destino final de los fondos, máxime teniendo en cuenta que una de las patas de esta macrocausa reside precisamente en cercar el patrimonio que Villarejo amasó con todos estos encargos privados y que, solo en España, supera los 20 millones de euros.

Información confidencial

En lo que respecta al presunto acceso ilícito a las bases de datos policiales, la Fiscalía Anticorrupción expone en su petición que se trata de una diligencia necesaria tras el análisis de la documentación incautada al comisario jubilado hace más de cuatro años. Así, entre el material intervenido relativo a este proyecto July, los agentes de Asuntos Internos encontraron un informe de situación de junio de ese año que recogía información personal y financiera de dos personas investigadas por Cenyt y que la Fiscalía no identifica. Además, hallaron un extracto de cuenta bancaria de 18 de octubre de 2011 relativo a Radio Blanca -emisora del grupo de Blas Herrero- y en el que figura el nombre de José Ramón García. "Ello hace necesario averiguar si para la elaboración de estos documentos se tenido acceso a bases de datos de carácter restringido", reza Anticorrupción en su escrito.

Se trata de una petición que se produce tras tomar declaración al empresario Javier Pérez Dolset como "posible objetivo" de los servicios contratados. El madrileño ofreció su testimonio en esta línea de investigación y denunció que el Grupo Zed estuvo entre las 'víctimas' del comisario por encargo de esta multinacional. Además de estas confesiones, los fiscales del caso también se amparan en el material incluido en el procedimiento el pasado mes de febrero. El mismo desgranó el pago efectuado hace ahora seis años e identificó a los partícipes de este acuerdo. Por parte del Grupo Planeta incluyen además del exjefe de seguridad y de Lara, otros altos cargos que entonces integraron los departamentos Financieros y de Recursos Humanos. Por todo ello el magistrado concluye que, lejos de dar carpetazo a la investigación, todavía tienen que practicar más diligencias.