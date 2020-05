Hacienda reparte 16.000 millones a las autonomías para "que no haya recortes"

María Jesús Montero, en su doble condición de responsable de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha concretado este mediodía la creación de un fondo de reconstrucción de 16.000 millones no reembolsables destinados a las autonomías, que anunciara el sábado el presidente Pedro Sánchez. Serán transferencias directas que recibirán las CCAA y que no tendrán que devolver y no sustituye a ningún otro recurso de liquidez o cantidad de financiación. "Se trata de la mayor inyección de dinero realizada por el Estado", ha proclamado antes de subrayar que así será el Estado "el que asuma el coste" de modo que las comunidades "no tengan que aplicar recortes".

De esta cantidad total, hasta 6.000 millones llegarán de forma inmediata y la entrega se aplicará en función de los criterios habituales de proporcionalidad y, para los 10.000 millones totales que se reservarán para gasto sanitario, en atención al impacto de la enfermedad en cada una de las comunidades autónomas.

El fondo se creará a través de un Real Decreto Ley para que se pueda agilizar su puesta en marcha, según Montero, y tendrá carácter "excepcional" y temporal. En cuanto a los criterios de reparto, el fondo sanitario se distribuirá en función de los indicadores oficiales del impacto del coranavirus en cada territorio, mientras que los 1.000 millones para gasto social serán repartidos por criterios poblaciones. Por último, los 5.000 para paliar el recorte de ingresos de las autonomías se repartirán en función de la caída de la recaudación. El resto del volumen servirá para otros gastos regionales durante estos días de emergencia.

Mira también Sánchez ofrece más margen económico y político a las CCAA para la desescalada

Montero, en definitiva, ha reivindicado este mediodía la acción del Gobierno que ha permitido, según ella, "la suficiencia financiera" de las autonomías, tras recibir, en líneas generales, unos 9.500 millones más de lo que les tocaría por el reparto habitual y que marca la ley en cuanto a anticipos o adelantos en los pagos a cuenta. "Por eso, ninguna comunidad puede decir que ha tenido problemas de liquidez para afrontar el virus", ha resaltado como advertencia a las diferentes quejas que se han alzado en los últimos días desde los gobiernos regionales.

Al mismo tiempo, otra de las decisiones que, según Moncloa, demuestran el compromiso del Gobierno central está en el compromiso adelantado por el jefe del Ejecutivo de que no se cambiará el objetivo de déficit para las CCAA en este año 2020, que se queda en el 0,2% planteado desde principios de año.

Tras la octava videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los dirigentes de las comunidades autónomas, han comparecido la ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Sanidad, Salvador Illa, que han vuelto a insistir en la necesidad de seguir trabajando de forma unida para combatir de una vez por todas al coronavirus.