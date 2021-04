Iberdrola aviva la guerra con Florentino y le acusa de "denigrarles" con Villarejo

Iberdrola no está dispuesta a que el caso Villarejo le pase factura. La eléctrica ha pedido a un juzgado de Madrid que siga adelante con sus diligencias por supuesta demanda desleal de ACS a la que acusa de guardar relación con la filtración en prensa de una información que le perjudica gravemente. La defensa de la multinacional vasca actuó en los juzgados de lo Mercantil contra la constructora después de que conociera a través de los medios que Florentino Pérez preparaba una reclamación millonaria contra ellos. La compañía entendió que esa acción les generó un grave daño reputacional y pusieron el foco en el empresario, a quien acusan de tener una "actitud denigratoria" en este asunto.

El escrito de la eléctrica, al que ha tenido acceso La Información, va dirigido al Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid en respuesta a ACS. La constructora se opuso a la demanda de Iberdrola descartando que quisiera denigrar a la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán y desvinculándose de la información publicada por el diario El Confidencial acerca de que preparaba una demanda de 2.600 millones de euros por el perjuicio causado con el caso Villarejo. Ahora la eléctrica contraataca que ese hecho era un fin en sí mismo y que, de ser real, supondría una especie de amenaza a inversores y accionistas teniendo en cuenta que la información se publicó dos días antes de que presentara sus resultados.

La sombra de Villarejo

Por ese motivo solicita al juzgado que desestime las pretensiones de ACS y siga adelante con estas diligencias preliminares. La magistrada citó al representante legal de ACS para el próximo 16 de junio después de emplazarle a identificar la persona o personas que filtraron el contenido de la información publicada el pasado mes de febrero. No obstante, la oposición de ACS podría hacer decaer la citación señalada para el próximo mes de junio en pro de una vista previa entre las partes. Si esta no concluyera de manera positiva, el siguiente paso podría ser la celebración de un juicio, según explican a este diario fuentes jurídicas. Sea como fuere las posiciones hasta el momento siguen encontradas teniendo en cuenta que Iberdrola reprocha a ACS que desmienta las filtraciones sin entrar a aclarar si efectivamente está preparando la millonaria acción judicial.

"ACS no niega que la demanda se esté preparando, ni que esté preparada, sino que solo dice que no lo ha filtrado. Parece que lo que pretende evitar es un interrogatorio en el que se le harán preguntas cuya respuesta le resultará, a todas luces, comprometedora", responde Iberdrola, la cual reprocha a Florentino Pérez que se escude detrás de la constructora para responder a esta demanda por competencia desleal. El mismo día que el juzgado dio luz verde a las pretensiones de la multinacional vasca, el también presidente del Real Madrid emitió una nota en la que recalcó que no tenía nada que ver con ese asunto y recordó que está personado en el caso Villarejo como perjudicado de un supuesto espionaje encargado por Iberdrola. La eléctrica, por su parte, niega categóricamente espionaje alguno sobre su persona.

Sobre el caso Villarejo: "No es objeto de estas diligencias ni es lo que se pide con su práctica lo que haya de hacer o no Florentino Pérez (salvo que sea el autor de la filtración objeto de las mismas)"

En el escrito se traza una línea divisoria entre el caso que se sigue en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado y este nuevo frente judicial porque, dice, "no tiene relación alguna". Además asegura que al aludir a los audios del que fuera jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, con Villarejo y referirse a ellos como "repugnantes" está dando por sentado "unas conclusiones y juicios de valor" que nada tienen que ver con esta demanda por competencia desleal. Y es que en lo que a esta última cuestión respecta, entienden que las acciones judiciales que estaría preparando Florentino Pérez tendrían unos "resultados devastadores" para la compañía además de suponer una amenaza directa a su credibilidad en los mercados.

El perjuicio de la noticia

Por ese motivo pide a la titular de este juzgado que mantenga la cita del próximo 16 de junio pese a la negativa de ACS de tener que declarar por estos hechos. Al respecto insiste la compañía que su objetivo es conocer los detalles acerca de esta filtración teniendo en cuenta que, si no fuera cierto el contenido de la noticia, "sería más todavía un indudable acto de denigración" por el daño reputacional que implica el anuncio de una demanda de ese calibre. "La noticia publicada es un fin en sí misma y con ella sólo se persigue dañar la imagen y reputación de Iberdrola", recalca el escrito en el que inciden que no sería necesaria una vista entre las partes en tanto ha quedado claro que, al menos por el momento, que no se vislumbra un acuerdo entre las partes.

El auge de esta vía civil discurre en paralelo con la macrocausa Tándem en la que se investigan los encargos de espionaje que el comisario llevó a cabo mientras estaba en activo en la Policía Nacional. El avance de las pesquisas por los proyectos para Iberdrola llevaron al magistrado Manuel García Castellón a ofrecer al presidente del Real Madrid personarse como perjudicado a tenor de unos audios que apuntaban a un posible espionaje. El que fuera director de seguridad de la compañía validó uno a uno los trabajos desarrollados en 13 años pero descartó que entre ellos hubiera alguno relacionado con la figura de Florentino Pérez. Anticorrupción, no obstante, le mantiene la condición de víctima en un momento en que el caso aguarda a terminar de analizar más material sobre este asunto y que sigue bajo custodia de los agentes de Asuntos Internos.