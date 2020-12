Del Olmo entrega facturas sospechosas de Kroll ligadas a la cúpula de Iberdrola

El caso Villarejo cuenta desde este miércoles con facturas determinantes que apuntan a la cúpula de Iberdrola. El directivo que denunció la existencia de un circuito irregular para que la eléctrica costease los servicios de Villarejo ha aportado más documentos sobre las contrataciones de la multinacional. Sin embargo, en esta ocasión el material no concierne a Cenyt sino a Kroll, otra agencia de inteligencia con la que muchos clientes de Villarejo también han trabajado. El que fuera máximo responsable de Funciones Corporativas apuntó al respecto que estas contrataciones -que costaron varios millones de euros- se habrían pagado igualmente triangulando facturas, es decir, empleando a una proveedora de la compañía para que fuera ella la que abonara los pagos de los servicios.

Según fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por La Información, el exalto cargo de Iberdrola explicó que se trataba de recibos comprendidos entre los años 2009 y 2011, época que, según dijo, coincidió con el intento de asalto del presidente de ACS, Florentino Pérez, a la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán. De hecho, el también presidente del Real Madrid está personado en esta pieza decimoséptima del caso Tándem en calidad de perjudicado tras salir a la luz unos audios del comisario que apuntaban a un posible espionaje. Iberdrola, por su parte, ha negado desde el principio que entre los proyectos de Cenyt se encontrara ninguno sobre Florentino y mantiene que tampoco se pagó por ello.

Sin embargo ayer Del Olmo detalló en su declaración como imputado que las facturas que trasladó a la Audiencia Nacional respondían a contrataciones de Kroll en un momento en que el empresario planificó una OPA a la multinacional vasca para entrar en el consejo. Además, dijo que se trataban de recibos que llevan un proceso de contabilización especial porque fueron encargos de la dirección, es decir, que él, pese a su condición de 'controller', no tuvo que visarlas. Aunque no respondió con claridad acerca del contenido de estos trabajos, sí los achacó al entonces secretario general de Iberdrola y hombre de confianza de Galán, Julián Martínez-Simancas, así como al director de los Servicios Jurídicos, Santiago Martínez Garrido.

Los contratos con Kroll

En la documentación aportada por Iberdrola a la causa consta como, entre los proveedores del área de seguridad contratados en esa época, se encuentra Kroll. La investigación interna impulsada con motivo identificó un total de 135 proveedores del área de seguridad. De entre ellos destaca la agencia Kroll, la cual habría percibido 4,9 millones de euros, de acuerdo con la documental facilitada. Sobre los cometidos que constan oficialmente encargados a la americana destaca una auditoría de ciberseguridad durante los años 2016 y 2017 en Scottish Power y Avangrid, ambas filiales de Iberdrola. Cabe recordar que la eléctrica siempre ha defendido la legalidad de las contrataciones tanto de Villarejo como de otros distribuidores de seguridad y ha negado irregularidades en su contratación.

No obstante, ayer Del Olmo apuntó de nuevo a anomalías en los pagos a esta agencia de inteligencia, como ya hiciera con los relativos a Cenyt. Pese a tratarse de una información nueva que ahora suma la causa de Iberdrola, la agencia Kroll ha salido muchas veces a relucir en el caso Tándem. Los avances de la causa pusieron de manifiesto como el propio comisario jubilado trabajó con la firma estadounidense en muchos asuntos e incluso se habrían confabulado para obtener datos confidenciales de la Policía Nacional a través del exalto mando policial Enrique García Castaño. Villarejo era consciente de que la firma tenía peso en el sector y por eso aprovechaba para intentar desacreditar el trabajo de la competencia en los encuentros con sus clientes. Esto mismo ocurrió cuando se citó con el exdirector de seguridad de Ibedrola, Antonio Asenjo, a quien, en otras ocasiones confesó que en otras ocasiones trabajó "a tope" con ellos.

Aunque esta investigación penal se ciñe al entramado empresarial de Villarejo y su presunta organización criminal, el magistrado Manuel García Castellón ya ha solicitado la totalidad de documentos mostrados en sede judicial para proceder a su estudio por el vínculo que pudiera tener con Cenyt. Sobre este último asunto, el exdirectivo díscolo con Galán se ratificó punto por punto en las supuestas anomalías que recogió en un informe fechado en diciembre de 2004 que la empresa no reconoce. Y, de nuevo, señaló a la cúpula de la eléctrica y en concreto a su presidente, asegurando que no puede desconocer estas contrataciones puesto que no se hacía nada en Iberdrola sin que contase con su bendición. Se trató de una confesión que efectuó ya casi al final de su interrogatorio y que propició que el magistrado le repreguntara si quería dar más detalles al respecto.

Y es que los investigadores siguen la estela de quien pudo dar las órdenes de contratar con la firma del comisario al considerar que los métodos de espionaje que este empleó eran delictivos así como el hecho de que se trataran de encargos privados pese a ser un funcionario en activo. En el marco de esta investigación, la aparición de su informe hace ahora un año supuso un vuelco en el caso pese a que Iberdrola siempre ha negado su existencia. La declaración en sede judicial de los directivos imputados y, especialmente, del exnúmero dos José Luis San Pedro propició que Del Olmo dejara de ser testigo de cargo para pasar a figurar como imputado por delito de cohecho. El magistrado expuso que no se podía descartar la posibilidad apuntada por San Pedro acerca de que la prueba estrella de la acusación se creara 'ad hoc' para su protocolización.

El objetivo, según el magistrado, sería evitar su responsabilidad al haber dado el visto bueno a las facturas de Cenyt en calidad de 'controller'. Sin embargo, en su cuarta cita en sede judicial Del Olmo no solo refutó esta tesis sino que mantuvo en todo momento que el documento era real y que incluso se lo enseñó el mismo 1 de diciembre de 2004 al entonces director de Administración y Control, Fiscal y Regulación. Se da la circunstancia de que, tal y como adelantó El Español, Del Olmo está implicado en otro procedimiento penal abierto en los juzgados de instrucción de Plaza Castilla. Iberdrola -que ya se querelló contra él por falsedad- presentó una denuncia por haberse apropiado indebidamente de documentos de la eléctrica.

Con todo, la mala relación entre las partes no es nueva en la causa. Ya en un escrito de hace unos meses Asenjo relató cómo fueron los últimos años de Del Olmo en la compañía apuntando a que se negó insistentemente a acogerse al plan de jubilación de Iberdrola. Este hecho se agravó cuando nombraron a una persona para que le sustituyera en su trabajo, lo que le convirtió en un "ocioso bien remunerado", según Asenjo. "Así las cosas, tenía bastante tiempo libre en el horario de oficina para mascullar y despotricar contra el equipo de dirección, a quienes no alcanzaba la limitación de los 65 años para permanecer en Iberdrola y que entendió siempre el Sr. del Olmo, más que como una injusticia, una auténtica y directa afrenta a su persona", expuso la defensa del exjefe de Seguridad.