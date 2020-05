El Gobierno aprueba la Renta Mínima de 462 y 1.015€ para 2,3 millones de pobres

Habemus Ingreso Mínimo Vital. El Consejo de Ministros ha aprobado minutos antes de las 12 del mediodía uno de los grandes proyectos sociales de la legislatura. Moncloa habla de hito. Unidas Podemos de que esta medida marcará un antes y un después como en su día lo hizo la Ley de Dependencia o la Sanidad universad. La prestación, de entre 462 y 1.015 euros, llega para quedarse y supone un paso más en el escudo social o red de seguridad que ha ido aprobando el Ejecutivo desde que estalló la crisis del coronavirus.

La cuantía garantizada por Ingreso Mínimo será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola (actualizable anualmente, igual que la cifra de pensiones no contributivas). Dicho importe se incrementará en función de ciertas variables (número de adultos y menores de la unidad de convivencia) hasta un máximo de 1.015 euros. Estas cuantías podrán ser complementadas por las rentas de inserción de las autonomías.

Será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. El Gobierno no incluyó el IMV en la hoja de ruta que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, envió a Bruselas la semana pasada, si bien es cierto que Pablo Iglesias ha planteado junto a sus homólogos de Italia y Portugal la implementación de una prestación similar a nivel comunitario.

Beneficiará a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas. De ellos, 100.000 podrán tener acceso al Ingreso Mínimo desde el primer día de su entrada en vigor y lo cobrarán el próximo mes de junio. Un detalle: Seguridad Social ha reducido el número de potenciales beneficiarios, ya que el ministro Escrivá ha hablado siempre de un millón de hogares. Ello se debe a que superan el patrimonio estipulado.

En torno a 500.000 de los hogares beneficiarios tienen menores, por lo que el Gobierno aspira a que el IMV contribuya a solucionar el problema de pobreza infantil que existe en nuestro país. Además, hasta 100.000 de los hogares que lo cobrarán son monoparentales, los cuales tendrán un complemento de 100 euros mensuales.

Cuando los socialistas gobernamos, España progresa en derechos y libertades. Con el Ingreso Mínimo Vital ponemos en marcha un nuevo derecho de ciudadanía, avanzamos en justicia social.



Gracias a quienes habéis trabajado durante años para que #ElIngresoMásDigno sea una realidad🌹 pic.twitter.com/5ThNLkObl2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 29, 2020

El Gobierno establecerá un umbral para cada tipo de hogar en función de sus características: miembros y de la monoparentalidad. Habrá catorce. Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar, incluidas las salariales, el IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar hasta los citados 1.015 euros como máximo.

La solicitud del Ingreso Mínimo deberá ser realizada por la persona interesada (solo una por unidad de convivencia), preferentemente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Se contemplan, además, algunas circunstancias especiales respecto a los requisitos de acceso para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, o los solicitantes de asilo.

Un detalle importante es que mientras no se supere el umbral establecido, la prestación es compatible con otros ingresos, incluidos los laborales. Esto permite ampliar la cobertura de la prestación a las personas y hogares con bajos ingresos y empleos temporales.

Fuentes del Gobierno indican que la compatibilidad con los ingresos salariales va a evitar las denominadas "trampas de la pobreza" que se producen cuando las prestaciones sociales son incompatibles con el empleo. En esos casos, muchas personas se ven en el dilema de tener que elegir entre un trabajo precario y una ayuda social, muchas veces insuficientes.

No hay itinerarios de inserción laboral contemplados para el cobro del ingreso mínimo, como avanzó La Información, lo que significa que no se han determinado unos protocolos que permitan controlar la empleabilidad de los beneficiarios. Esta era una de las principales demandas de los empresarios.

El mecanismo de incentivo al empleo premiará a quienes acceden a un puesto de trabajo o comiencen una actividad por cuenta propia, ya que, hasta un determinado nivel de ingresos laborales, la persona que esté cobrando el IMV y se ponga a trabajar o a emprender no perderá la prestación.

El acceso al IMV estará condicionado únicamente al nivel de ingresos y de patrimonio. Se excluye de ese patrimonio máximo a la vivienda habitual para asegurar que no se obliga a nadie a tener que sobrevivir sin ingresos por el hecho de tener un techo. Para determinar el patrimonio se hará un "test de riqueza", algo bastante poco común en España, pero sí habitual en otros países. Esto significa que cuando se presente la solicitud se analizará que no tenga más de un patrimonio fijado para poder acceder. En este test de patrimonio, no computará dicha vivienda habitual, salvo que tenga un valor excepcional.