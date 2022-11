Una juez investiga al fiador que ayudó al 'bróker de las cripto' a salir de prisión.

El 'bróker' Javier Biosca, dueño de Algorithms Group e investigado por una presunta macroestafa en inversiones en criptomonedas, logró salir de prisión el pasado 28 de octubre. Una segunda oportunidad. La primera vez tuvo lugar el pasado mes de junio, aunque solo duró unos días, después de que consiguiera presentar como fianza una finca, cuyo valor se suponía más del doble del millón de euros que se le impuso. Se trataba de un palacete situado en una aldea de la localidad de Llanes (Asturias) que, según advirtieron los representantes legales de los afectados, se encontraba en ruinas desde hacía más de 20 años. Ahora, la persona que aportó este aval hipotecario se encuentra investigado en un juzgado de Madrid.

El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha abierto una causa contra el empresario del mundo de la construcción Juan Santiago Zuluaga Bilbao, que se presentó como "fiador hipotecario" ante la Audiencia Nacional, y el arquitecto Antonio Ochoa Giménez, que tasó la finca, a la que le dio un valor de 2,4 millones de euros. La titular de dicho juzgado, la magistrada Carmen Valcarce citó a ambos investigados a declarar el pasado 14 de noviembre, si bien la comparecencia tuvo que ser suspendida debido a que ninguno de los dos han recibido la notificación de la denuncia al encontrarse en paradero desconocido, según han informado fuentes jurídicas a La Información.

La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas interpuso esta denuncia por los presuntos delitos de falsedad en procedimiento judicial y obstrucción a la Justicia ante los juzgados situados en la Plaza de Castilla de la capital tras detectar el engaño relacionado con la finca aportada como fianza. Precisamente este colectivo representado por la letrada Emilia Zaballos fue una de las acusaciones que advirtió al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que investiga la presunta estafa piramidal de Algorithms Group, de que el valor real del Palacio de Pendueles era "dos veces y medio" menor del requerido como fianza, pues no superaba ni los 430.000 euros, según comprobó en portales inmobiliarios.

Por otro lado, otra de las acusaciones de afectados representada por el abogado Juan Carlos Gómez también avisó de que la tasación que justificaba el aval hipotecario no era muy verosímil, al tratarse de un "precio absolutamente desorbitado respecto de una finca que presenta un estado de ruina y abandono" desde 1994, y cuyo uso no es "urbanizable", sino "agrario". Finalmente, el juez Abascal rechazó esta forma de afianzar la libertad provisional de Biosca, pero poco después éste consiguió abandonar el centro penitenciario de Valdemoro, aunque tan solo por unos días. El magistrado ordenó su reingreso en la cárcel al sospechar de una posible huida, una vez que su fiador comunicó que no conseguía dar con él y que su entonces abogado anunciara su renuncia a seguir con la defensa por "diferencias irreconciliables", dejando en el aire un posible pacto extrajudicial con los afectados.

Ampliación de denuncia

Por todos estos hechos, la plataforma de Afectados que dirige Zaballos acudió a los juzgados ordinarios para aclarar por qué aportaron una finca "lleno de deudas con un valor inflado artificialmente para lograr así que Biosca saliera de prisión". Asimismo, la asociación ha ampliado esta denuncia tras tener conocimiento recientemente de que otro empresario, Luis Monje Platas, habría sido quien, presuntamente, se habría puesto en contacto con el fiador y el arquitecto para presentar el palacete de Llanes.

Biosca, investigado por defraudar alrededor de 800 millones de euros, se encuentra en libertad desde el pasado 28 de octubre, después de conseguir reunir, de nuevo, un millón de euros, a través de la empresa Secret Tours. Tras estos hechos, la plataforma de afectados se quejó ante el juez de que, nada más comprobar el depósito, acordara de manera automática la excarcelación sin antes averiguar la procedencia de dicha cantidad, tal y como se estableció el pasado mes de abril tras la imposición de la garantía.

Todo ello por la desconfianza hacia el administrador de dicha compañía. Según indica la plataforma, este nuevo fiador habría estado vinculado con diferentes plataformas de inversión que habrían resultado un fracaso, así como con la fundación de Arbistar, empresa de Santiago Fuentes, investigado por la Audiencia Nacional como presunto líder de otra trama de macroestafa millonaria con monedas virtuales. Por ello, la asociación interpuso un recurso, al que se adhirieron el resto de acusaciones salvo la Fiscalía, si bien éste ha sido desestimado por el juez. La decisión ha sido llevada ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según ha podido saber este diario.

El presunto 'cabecilla' del fraude de Algorithms Group llevaba meses intentando salir de prisión, en la que ingresó en junio de 2021, tras su detención en Málaga. Para conseguir su objetivo, Biosca llegó a mostrar su voluntad de devolver a los perjudicados las cantidades iniciales que entregaron para invertir en criptodivisa, algo que fue rechazado por los mismos afectados al advertir que, de ese modo, no recuperarían las rentabilidades generadas. Fue en marzo de este año cuando la Sala de lo Penal dio el beneplácito a su intención y estableció el millón de euros para evitar seguir en prisión.