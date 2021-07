La Audiencia Nacional reabre la causa contra Fridman por la quiebra de Zed

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la causa contra el magnate ruso Mijaíl Fridman por su presunta implicación en la quiebra del Grupo Zed al entender que aún no es posible descartar que no actuara en la despatriamonilización e insolvencia de la tecnológica española. De este modo, revoca el auto dictado el pasado mes de diciembre por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que acordó el archivo del procedimiento con respecto al dueño de la cadena de supermercados DIA.

En dos autos, a los que ha tenido acceso La Información, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha estimado los recursos de apelación presentados por el que fuera dueño de la empresa de videojuegos Javier Pérez Dolset, su hermana Patricia y su padre Juan Antonio Pérez Ramírez contra el auto de archivo dictado en diciembre de 2020 y que dos meses después confirmó el mismo juez instructor en reforma. También la Fiscalía Anticorrupción impugnó este auto de archivo contra el empresario ruso.

Los magistrados de la Sala no está de acuerdo con el criterio del juez García Castellón sobre que no ha quedado probado que Fridman, que adquirió la compañía por 20 millones de euros, participara de forma "directa" o "indirecta" en cuestiones relativas al Grupo Zed. Según afirma la Sala en sendas resoluciones, “no resulta descartable, en el presente momento procesal" que el empresario ruso "haya participado en su indiciaria condición de persona, situada formalmente en un segundo plano, pero con evidentes poderes de decisión, a través de la cual se canalizaba la ilícita operativa contraria a las reglas del libre mercado que, con eficaz capacidad defraudatoria intervino en la consecución de la ruina económica de la empresa española”.

De hecho, la Sala apunta que de las "presuntas actividades" del magnate ruso se desprenden conductas que podrían incardinarse en los delitos de pertenencia a una organización criminal, administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible y corrupción en los negocios, sin perjuicio de otros relacionados con conductas falsarias y fraudulentas.

La Sala ha resuelto los recursos contra el auto de archivo seis meses después de su presentación. Tal y como informó este diario, los magistrados tenían previsto el pasado 10 de junio sentarse a deliberar sobre el sobreseimiento provisional acordado con respecto a Fridman, si bien tuvieron que aplazar dicha reunión debido a que no disponían de toda la documentación relacionada con el asunto, por lo que primero reclamaron al juez instructor que remitiera dicha información "con urgencia y sin la menor excusa ni dilación".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 afirmó en su auto del pasado 14 de diciembre que la investigación con respecto a Fridman está agotada, ya que sobre él no recae ningún indicio de posible actividad delictiva al no existir diligencias que le impliquen en los hechos investigados. Asimismo, aludió expresamente a la supuesta condición del magnate ruso como administrador de hecho de varias empresas implicadas y a su exculpación recogida en un informe de la auditora PWC, así como a unas manifestaciones escritas por un investigado que no se encuentra a disposición de la Justicia.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal no comparte tampoco postura. Insiste en que "no puede precipitadamente descartarse la relevante intervención de Mijaíl Fridman en esenciales hitos que supuestamente llevaron a la situación de insolvencia de Zed WorldWide" si se tiene en cuenta que en la causa obra documentación y declaraciones que sitúan al empresario en "la importante esfera de decisiones estratégicas empresariales" relacionadas con la insolvencia. Añade que estas actuaciones venían acompañadas de "determinadas y discriminatorias ventajas para las empresas sometidas a las órdenes suyas y de personas de su entorno".

Por ello, considera necesario devolver la causa al juez instructor para que practique, al menos, todas las diligencias de investigación que propuso la Fiscalía Anticorrupción, incluso antes de la presentación de su recurso, para desentrañar "la verdadera y real implicación" que tuvo Fridman en la planificación, diseño y toma de decisiones para conseguir la asfixia económica del Grupo Zed y poder adquirirla a un precio irrisorio. El Ministerio Público señaló que aún está pendiente de conocerse el resultado de una comisión rogatoria librada a Países Bajos o la declaración del que fuera responsable de desarrollo de negocio de Vimpelcom (social en el Grupo Zed), Philip Yalovega, para aclarar el poder que tenía el magnate ruso.