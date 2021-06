La Audiencia apremia a García Castellón para revisar el archivo a Fridman en Zed

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó el pasado mes de diciembre el sobreseimiento con respecto al empresario Mijail Fridman por su presunta implicación en la quiebra del Grupo Zed, si bien el archivo no es aún definitivo. La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y el entonces dueño de la empresa de videojuegos Javier Pérez Dolset recurrieron esta decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desde hace seis meses tiene el asunto encima de la mesa. La Sección Cuarta tenía previsto estudiar los distintos recursos de apelación el pasado 10 de junio, pero debido a que no disponían de toda la documentación relacionada con los mismos, los magistrados han aplazado la deliberación y reclamado al magistrado instructor dicha información para que se la remita "con urgencia y sin la menor excusa ni dilación".

Según explican los magistrados Ángela Murillo, Carmen González y Juan Francisco Martel en una providencia con fecha del pasado 9 de junio, a la que ha tenido acceso La Información, para poder resolver si el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 -encargado también de instruir otras macrocausas como 'Púnica', 'Tándem' o 'Lezo'- tomó una decisión adecuada al cerrar la línea de investigación sobre la presunta intervención del magnate ruso en la compra de la empresa tecnológica, necesitan "los antecedentes documentales precisos". Se trata de los escritos de adhesión o de impugnación presentados por las partes personadas en el procedimiento a los recursos contra los autos del juez García Castellón.

El magistrado instructor acordó el sobreseimiento provisional el pasado 14 de diciembre al considerar que no ha quedado acreditada la participación "ni directa ni indirecta en cuestiones relativas al Grupo Zed" de Fridman, que adquirió la compañía por 20 millones de euros. Una decisión que ratificó dos meses después al rechazar los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la de la familia Pérez Dolset. En contra del criterio del Ministerio Público, el magistrado apuntó que no se ha constatado la posición que ocupaba el investigado en Vimpelcom, que participó en la compra de la empresa española, y por tanto no se ha podido determinar si "asume un plus de responsabilidad respecto de posibles actos ilícitos de sus empleados".

En sus recursos, Anticorrupción, que interesó en 2019 la imputación del también dueño del Grupo Dia, insiste en que lo determinante en este caso no es acreditar la "condición de administrador de hecho o de derecho" de Fridman. Aún así, recalca que las pesquisas han corroborado que el magnate lideró toda una serie de "maniobras" para lograr la "asfixia económica" de Zed WorldWide, teniendo conocimiento de las operaciones que llevaron a la insolvencia a la empresa. Asimismo, opina que la investigación no está agotada, pues, según indicó, aún quedan pruebas pendientes de sumar al procedimiento, como el resultado de una comisión rogatoria librada a Países Bajos o la declaración del que fuera responsable de desarrollo de negocio de Vimpelcom (social en el Grupo Zed), Philip Yalovega, para aclarar el poder que tenía el magnate ruso.

"Imposibilita la inminente resolución" de los recursos

La Sección Cuarta comenzó a estudiar los diferentes recursos de apelación contra el archivo con respecto a Fridman, si bien advirtió que no había recibido toda la información relacionada con los mismos. Así consta en la providencia de la que fue ponente el magistrado Juan Francisco Martel, en la que afirman que la falta de dicha documentación "imposibilita la inminente resolución de los mismos".

Así, la Sala pide el escrito de la Abogacía del Estado por el que se adhirió a los recursos de reforma -ante el propio juez instructor- y subsidiario de apelación -ante la Sala de lo Penal- interpuestos por Javier Pérez Dolset, su hermana Patricia y su padre, Juan Antonio Pérez Ramírez. En relación a estos, los magistrados también quieren acceder al escrito de Anticorrupción en el que "al parecer interesa que se estimen" los recursos de la familia Pérez Dolset, como los presentados por la representación procesal de Mijail Fridman o la del socio de éste, Vage Engibaryan.

Asimismo, la Sala tampoco tiene conocimiento del recurso de apelación presentado por el fiscal Anticorrupción contra el primer auto de archivo del juez García Castellón. Según indica la providencia, los magistrados saben de su existencia porque los abogados de los empresarios rusos se han opuesto a su admisión. Del que sí tienen constancia es del recurso del Ministerio Público contra el auto del pasado mes de febrero -el que confirmó el sobreseimiento con respecto a Fridman-, pero visto los antecedentes, la Sección Cuarta aprovecha para exigir que le envíe también todos los escritos de adhesión o de impugnación al mismo que se hayan presentado.

La quiebra del Grupo Zed no es la única causa en la que Fridman se ha visto salpicado. La Audiencia Nacional también le ha investigado por la presunta manipulación de precios para devaluar las acciones de Dia y adquirir la cadena de supermercados a un precio inferior al de mercado. Esta investigación recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 4, cuyo titular, José Luis Calama, acordó a principios del año que el empresario ruso no tuvo ninguna responsabilidad y que la caída del precio de las acciones se debió a "la evolución del negocio" a causa de "una mala gestión" o a la" inadecuada política comercial y de inversiones". En este caso, Anticorrupción apoyó el archivo.