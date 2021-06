López del Hierro en Kitchen: "Me acabo de enterar de que estoy imputado".

"Me remito a no contestar" o "No voy a contestar", han sido las dos frases más utilizadas por el esposo de la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para responder a las cuestiones de los diputados del Congreso durante la comisión Kitchen, que investiga la presunta operación de espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas y a su familia.

El empresario, que con otros diputados se ha mantenido en un sepulcral silencio, lo ha roto cuando el diputado de ERC le ha relatado el ambiente que se percibe en la sesión de este miércoles: "hay miedo en el Partido Popular" porque "no es normal" que haya "hasta cuatro miembros" de esta formación en una comisión. Tras esas palabras, ha roto su silencio y ha respondido a una pregunta directa sobre el espionaje de Bárcenas: "Me acabo de enterar de que estoy imputado".

Más tarde, ha continuado con su misma actitud: "Yo estoy respetando esta sede, lo he dicho desde el principio, estoy respetando a los diputados, a la comisión, a la presidente, pero me acojo a mi derecho a no declarar, le guste a usted o no". Sobre si comparte una sociedad con el hijo de Jordi Pujol que tributaba en Angola, Gabón y República Dominicana, López del Hierro ha afirmado que "usted miente absolutamente" y que "ha oído campanas y no sabe dónde". Finalmente, Rufián le ha preguntado si "I. López del Hierro" es él. Y ha respondido: "No soy yo, I. López del Hierro no está publicado en ningún papel de Bárcenas".

López del Hierro ha comenzado con un breve pronunciamiento en el que ha querido acotar que el objeto de investigación de la comisión parlamentaria es "la utilización ilegal de efectivos , medios y recursos del Ministerio de Interior que tiene como finalidad favorecer intereses políticos del PP", para matizar después su hipotético rol en el mismo.

Así, sobre sus vínculos con el PP, ha recalcado que "nunca" ha pertenecido a la formación política, ni siquiera como militante o afiliado. "Tampoco he tenido nunca ningún tipo de cargo público ni de otro que dependiera de un gobierno del PP, nacional autonómico o local", ha añadido. Respecto al presunto uso de los medios del Ministerio de Interior, ha señalado su "absoluta imposibilidad" de acceder a los mismos, "ya sean técnicos, humanos o de fondos reservados". "Por una sencilla razón, no he sido ni soy funcionario de dicho departamento ni de ninguna administración pública", ha expuesto.