López del Hierro desmiente los papeles de Bárcenas y niega pagos en 'B' al PP

El empresario Ignacio López del Hierro ha desmentido los papeles de Bárcenas en el juicio que se reanuda este lunes por la caja B del PP. El marido de María Dolores de Cospedal ha arremetido contra estas anotaciones sobre una contabilidad opaca en la formación popular asegurando que no le generan mucha "credibilidad" y que él no es la persona a la que se referiría Bárcenas en sus manuscritos bajo el nombre de 'López H'. De acuerdo con los mismos éste habría efectuado dos pagos en 1997 y 1998 de 15 y 4 millones de pesetas, respectivamente (114.300 euros).

En su escueta intervención como testigo ha negado que hubiera efectuado estos pagos insistiendo en que nunca fue llamado a declarar en la causa abierta por la supuesta caja B del PP. "Yo no he hecho ninguna actuación jurídica ni ninguna actuación de ningún tipo. No fui ni tan siquiera llamado a declarar por el magistrado que llevaba este asunto y por tanto no le di mucha credibilidad. Nunca me creí que fuera yo", ha respondido durante su intervención, la cual se ha producido por videoconferencia y con mascarilla. Igualmente también se ha vinculado de empresas ligadas a estos supuestos pagos, como es el caso de Grupo Sedesa, inmobiliaria del empresario valenciano Vicente Cotino.

El motivo reside en que durante esos años que están bajo la lupa de los investigadores, la constructora estaba en manos de Ezentis, empresa a la que sí estuvo ligado López del Hierro. El empresario, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió su imputación en el caso Kitchen por el espionaje ilegal a Bárcenas, se ha limitado a decir al respecto que figuró como consejero de esta compañía menos de dos años porque tomó posesión después del verano de 2009 y presentó su dimisión en marzo de 2011. López del Hierro ha comparecido en segundo lugar en el juicio ya que el primero en declarar ha sido el exdueño de Ploder Luis Gálvez. El empresario, cuya imputación en el caso Púnica se acaba de archivar, se ha pronunciado del mismo modo como hiciera en 2014 y recientemente en la causa contra el PP de Madrid y ha dicho que jamás pagó 50.000 euros a la formación.

Donaciones no finalistas

"No lo he entregado y nunca he estado en Génova", ha respondido. El que fuera responsable de las finanzas del PP le implicó en esta entrega además de otra de 60.000 euros que no anotó porque, según dijo, se la entregó en mano directamente a Esperanza Aguirre ante la insistencia de Gálvez de que fuera para su campaña electoral de 2007. Sobre este segundo punto no ha entrado al haber declarado por ello en la trama Púnica pero en lo que respecta al pago de 50.000 euros ha insistido en que no es posible porque ni conocía a Álvaro Lapuerta ni tampoco a Bárcenas. Además ha recalcado que Ploder para entonces ya estaba en periodo preconcursal.

Quien sí ha confirmado uno de los extremos que anotó Bárcenas en sus manuscritos ha sido el empresario Santiago Lago. El testigo ha dicho que actuó a modo de intermediario de una firma que formaría parte del grupo francés Vivendi y que le pidió que hiciera una donación de 10 millones de pesetas (que era el tope que permitía entonces la ley). Lago ha insistido en que esos pagos entonces eran legales y que cuando le entregó esa cuantía al fallecido Lapuerta, éste le recordó que el pago no era finalista; es decir, que no llevaba aparejado la adjudicación de obra pública. Lago, que ha explicado que tenía una buena relación con el entonces gerente del PP, ha dicho que no sabía que los pagos quedasen anotados en las agendas y que desconocía las alianzas empresariales de Vivendi pese a que una de las acusaciones ha insistido en que uno de los socios del grupo francés entonces fue FCC.