Choque de los ministros de Podemos con Ribera por el alza del precio de la luz

Primer Consejo de Ministros del año y nuevo encontronazo en el Gobierno de coalición. Esta vez la polémica ha surgido a costa de la subida en el recibo de la luz de los últimos días coincidiendo con el temporal 'Filomena'. El precio mayorista de la electricidad ha alcanzado récords históricos y eso para la parte de Unidas Podemos en el Ejecutivo es "inadmisible". Hay choque de trenes, el enésimo, pero más fuerte si cabe que en otras ocasiones pues la disputa es con un departamento considerado troncal para Sánchez como es el de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera. Las discrepancias llevan latentes desde la semana pasada pero este martes, coincidiendo con el primer cónclave de 2021 en Moncloa, han estallado.

La parte de Unidas Podemos en el Gobierno lleva días reclamando a sus socios que tome medidas para evitar estas subidas que repercutirán en el precio de la luz. Así se lo han solicitado diferentes dirigentes con insistencia internamente tanto desde la Vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias a la Vicepresidencia cuarta de Ribera como a través del grupo parlamentario. La relación entre ambos departamentos, por cierto, no es la mejor y la herida sigue supurando desde la negociación de diciembre para prohibir el corte de suministros. El argumento de los morados: "Es inadmisible que un Gobierno progresista no tome medidas para abaratar la factura eléctrica".

Unidas Podemos apuesta por implementar ya el acuerdo de coalición pactado en diciembre de 2019 en el que había varias referencias a la factura eléctrica. La más urgente, según UP, y que tendría su reflejo en el recibo, pasa por "acabar con la llamada sobrerretribución (los llamados 'beneficios caídos del cielo') que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías [como las hidroeléctricas y las nucleares] que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización, y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión". Quieren acelerar ese cambio normativo y así se lo están haciendo ver a sus socios.

Los morados han ido subiendo progresivamente el diapasón de sus protestas por la subida de la factura eléctrica, también movidos por la presión de sus bases y votantes. El viernes fue Pablo Echenique, el portavoz en el Congreso, quien calificó de "vergüenza" la situación. "Las competencias para llevarlas a cabo no se hallan en ministerios de Unidas Podemos, pero hemos seguido insistiendo. Por ejemplo, recientemente en la Ley de Cambio Climático. Con poco éxito", añadió.

Sobre la subida de la luz.



1. Es una vergüenza.

2. Se produce porque la actual fijación de precios del KWh (diseñada por el PP) es una estafa pensada para beneficiar a las eléctricas.

3. Esto es lo que figura al respecto en el acuerdo de coalición.



Breve HILO 👇 pic.twitter.com/nXbSEedDM9 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 8, 2021

Este lunes Podemos fue aún más lejos y publicó un vídeo en un tono bastante duro criticando la inacción del PSOE. En él apostaban por "intervenir el mercado eléctrico y nacionalizar una compañía para tener, al menos, una gran empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio que nos sube la luz". "¿Pero esto se va a hacer?", se preguntaba en el vídeo. "No, porque el socio mayoritario de Gobierno no es partidario de ello", se respondía con una imagen de fondo de Sánchez y Ribera. Este vídeo es tildado en la parte socialista como una utopía: "No estamos en eso".

Ante el ruido, hablamos muy claro.



Esto es lo que hay detrás de la indignante subida del precio de la luz. 👇 pic.twitter.com/gUIoVR90GD — PODEMOS (@PODEMOS) January 10, 2021

​El PSOE se remite a la futura Ley que creará un fondo público

El PSOE, por su parte, está dispuesto a cumplir lo pactado ("pacta sunt servanda", replican a UP), pero no ven tanta urgencia. Se remiten a la Ley que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros a mediados de diciembre, y apuntan a que la rebaja en la factura de la luz vendrá de la mano de esa normativa. La futura ley en la que está trabajando la Vicepresidencia cuarta, añaden fuentes del entorno de Ribera, pretende poner en marcha ese Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que financiará los costes fijos asociados al régimen retributivo de las renovables, cogeneración y residuos. Estos costes quedarán, por tanto, fuera del recibo de la luz, añaden. La ley prevé aprobarse "lo más pronto posible", concluyen.

"Trabajamos con seriedad para el cumplimiento del acuerdo de investidura en materia de energía. Buena parte de los acuerdos se han ido materializando en tiempo récord, y se sigue trabajando y profundizando para cumplir el resto, entre ellos temas complicados como la revisión del funcionamiento del mercado, que requiere de un trabajo a fondo que activaremos con prudencia, rigor y transparencia para que esa revisión sea compatible con el marco europeo", indican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

La Vicepresidencia cuarta descarta, por tanto, aprobar en este ínterin otras medidas para abaratar el recibo de la luz. No habrá, por ejemplo, bajada del IVA del 21 % ya que Bruselas tiene puesto ya el foco en España, tal y como explicó la ministra portavoz, María Jesús Montero. La también titular de Hacienda se remitió al bono social para solucionar los problemas de pobreza energética de las familias vulnerables y aseguró que subidas en el precio de la luz por motivos medioambientales son habituales y que también las sufren en sus facturas los ciudadanos de otros países europeos.

El PSOE asegura también que el precio mayorista de la electricidad, que es uno de los componentes de la factura final, se ha reducido en un 40 % desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Los datos que aportan: en 2018 ese precio era de 57,3 céntimos de euro por kilovatio/hora (kWh) y en 2020 fue de 33,9 euros. La caída es del 40, 7%. Facua, por su parte, aporta otro dato, el del precio medio. En 2018 el kWh estuvo en una media de 15,84 céntimos y en 2020 fue de 12,15. La bajada es, por tanto, del 23 %, replica Rubén Sánchez.