Ayuso contra Sánchez: "Todo lo que no sea bajar impuestos es perder tiempo"  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha valorado este lunes el 'Plan de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y ha criticado que "todo lo que no sea bajar impuestos es perder el tiempo". Así ha respondido la dirigente regional a las preguntas de los periodistas -que recoge Europa Press- en su visita a Madrid Fusión, que se celebra en Ifema.

Ayuso ha hecho hincapié en que bajar impuestos es lo que han hecho "prácticamente todos los países" del entorno de España. Para la presidenta, "si no se bajan impuestos, si no se reduce el IVA, si no se ayuda fiscalmente a todas las economías madrileñas, especialmente a las que están ahora mismo más atrapadas por este problema del crecimiento exponencial de los precios de la energía, no habrá nada que hacer".

Sobre el contrato de las mascarillas

Por otra parte, Ayuso ha insistido en que "no hay nada" irregular con el contrato público vinculado a su hermano por mucho que lo lleven "al Vaticano o a la OTAN". La dirigente ha hecho un "resumen" del recorrido de la denuncia presentada: "Es una denuncia interpuesta por el PSOE de Madrid, alimentado por una ministra socialista y elevado, a su vez, a un organismo dirigido por una persona puesta a su vez por el propio PSOE, y alimentando por una ministra socialista, en este caso la de Justicia, que según sus propias declaraciones ni siquiera respetó la separación poderes".

"Este contrato lo podrán llevar después, la semana siguiente, al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías... pero cuando no hay nada no hay nada, por mucho que se empeñen una y otra vez en alimentarlo", ha sentenciado. A su parecer, lo que intentan es "una y otra vez estirar esta historia y además pretendiendo robarle a los ciudadanos el derecho legítimo de su gobierno a trabajar todos los días" como están haciendo desde la Comunidad de Madrid. No me preocupa el contrato, me preocupa España porque creo viendo todo esto pienso que está en las peores manos", ha declarado.

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha archivado de forma provisional el expediente abierto contra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Consistorio al no observar "fraude, corrupción, malas prácticas ni conflicto de intereses" sobre un presunto espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Si bien, el órgano que dirige Carlos Granados solicita en este dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, a la Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo que remita las conclusiones de la Auditoría puesta en marcha por el Órgano de Ética y Cumplimiento de la Empresa así como las conclusiones de la Auditoría externa sobre la contratación de la empresa. En el mismo sentido, el Comité de Ética ha determinado que "no se ha podido demostrar" ninguna acción "irregular" o "sospechosa" por parte de sus trabajadores.

La Oficina concluye asimismo que no se ha detectado ninguna gestión ni pago al Grupo de Detectives Mira y que la contratación llevada a cabo por la EMVS desde julio de 2019 se ha tramitado "conforme a la legalidad vigente, sin que se haya producido ningún beneficio espurio de personas físicas o jurídicas; y que toda la actividad desarrollada por la EMVS ha sido, y es, en defensa de los intereses generales y en cumplimiento de

sus objetivos y fines estatutariamente determinados".