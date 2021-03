Ayuso, tras la decisión del TSJM: Madrid "está en su derecho de ir a elecciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que "el 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho", tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de avalar la convocatoria electoral en la región.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM ha desestimado la medida cautelar de suspensión instada por los letrados de la Asamblea de Madrid respecto del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la presidenta de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones para el 4 de mayo.

El tribunal entiende que la facultad de convocar elecciones queda "válidamente ejercitada desde el momento en que firma el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)".

Ayuso defendió públicamente que no tenía ninguna duda de que finalmente se iría a elecciones. "Si fuera como pretende la izquierda con Ciudadanos, en la Asamblea ningún presidente podría disolver y convocar porque a continuación meterían una moción de censura", señaló.

IU Madrid ve la decisión del TSJM como un "error"

Izquierda Unidad Madrid ha considerado el fallo del TSJM "un error" y ha pedido a los grupos de izquierda en la Asamblea de Madrid "unidad". "La organización considera que el recurso presentado por la Asamblea de Madrid era la única interpretación posible, dado que su reglamento establece de forma clara que su disolución solo es efectiva una vez sea publicado el decreto en el Boletín Oficial", ha lanzado IU en un comunicado. Consideran que bajo "ningún concepto pueden celebrarse elecciones anticipadas mientras una moción de censura se encuentre en trámite".

Para la federación madrileña de IU, la decisión del TSJM "impide a la cámara legislativa ejerza su función de control y aboca a la región a unas elecciones anticipadas en el peor momento posible". "Con su decisión, el Tribunal valida la irresponsabilidad de Ayuso de convocar elecciones por sus cálculos personales y sus conflictos con su socio de gobierno justo en mitad de la campaña de vacunación", ha apuntado la coportavoz de Izquierda Unida Carolina Cordero.

Para Izquierda Unidad, es "irreflexivo que en este momento las elecciones ya han costado más de 1000 millones destinados a las familias y las pequeñas y medianas empresas de la región". Desde la formación hacen "un llamamiento animando a las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE a buscar una única candidatura unitaria que aspire a impedir una victoria del Partido Popular y de Vox". "Si hasta este momento el criterio de unidad era importante para garantizar que Ayuso no continuase al frente de la presidencia, ahora es urgente e imprescindible", ha apuntado el también coportavoz de IU Álvaro Aguilera.

Más Madrid lamenta unas "elecciones irresponsables"

La diputada de Más Madrid en la Asamblea y líder del partido a nivel regional, Mónica García, ha lamentado que finalmente se convoquen unas "elecciones irresponsables". García ha lanzado un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que será candidata en dicha votación.

"No hay problema: Me enfrenté al virus y me enfrentaré a (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Isabel Díaz Ayuso. Estoy preparada para echarla de la Puerta del Sol", ha señalado la líder de Más Madrid, quien ha culminado su mensaje con el eslogan 'Madrid o Ayuso'.

Podemos ve "una oportunidad para echarla" con las elecciones

La portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha sostenido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les ha dado, con la convocatoria de elecciones anticipadas, "una oportunidad para echarla, acabar con décadas de corrupción y saqueo, y hacer un gobierno progresista".

"No la desaprovecharemos", ha escrito en sus redes sociales tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la convocatoria de elecciones en Madrid. Para Serra, Ayuso "quiere seguir jugando con nuestras vidas y meter a la extrema derecha en el gobierno".

El PSOE "respeta" la resolución del TSJM

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado que su formación "respeta" la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de avalar la convocatoria de elecciones para el 4 de mayo y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participen en los comicios.

En declaraciones difundidas a los medios de comunicación, Gabilondo ha valorado positivamente "la celeridad" de la decisión, y ha remarcado que presentaron la moción de censura "sin tener constancia oficial" de la disolución de las cámaras.

"Estamos dispuestos a concurrir una vez más a un proceso extraordinario para constituir la Asamblea de Madrid con representación de la voluntad ciudadana. Estamos dispuestos a hacernos cargo del Gobierno de Madrid", ha expresado el portavoz del PSOE.