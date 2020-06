La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que si no fuera por la gestión del Gobierno regional hubiera habido "el triple de contagios entre los sanitarios y probablemente de fallecidos", por lo que hubiera "colapsado" el sistema, algo que, según ha asegurado, Podemos hubiera "deseado constantemente porque les gusta politizar absolutamente todo".

En su respuesta en el Pleno de la Asamblea a la portavoz de Podemos, Isa Serra, Ayuso ha defendido que Madrid tiene "el mejor sistema sanitario del mundo, uno de los mejores y uno de los más generosos". Según ha defendido, el sistema sanitario de la Comunidad "ha estado a la altura en las circunstancias más difíciles que se recuerdan en décadas" y ha incidido en que seguirán con la contratación de 10.000 profesionales, abrirán los quirófanos por la tarde en agosto y relizarán pactos de gestión con los hospitales para reducir listas de espera.

La dirigente regional ha criticado que desde la formación 'morada' hayan "negado ayuda a las residencias privadas". "Son ustedes los que distinguen entre lo público y lo privado, en la Comunidad se ha vivido una auténtica guerra contra esta pandemia y todos los hospitales han trabajado para salvar vidas a contrarreloj", ha apuntado. En este sentido, ha preguntado por qué desde Podemos no se contestaron "las cartas de la patronal en el peor momento" y por qué el Gobierno, "empezando" por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "no visitó una sola residencia y no se molestó en ayudar a ninguna".

"¿Por qué no aporta ya el 50% de los fondos que están destinados a la dependencia? ¿Por qué no acaban con las listas de espera en las residencias concertadas con más plazas? ¿Por qué dedican todo su tiempo en lugar de elaborar un protocolo a estar constantemente contra esta Comunidad?", ha cuestionado. Ayuso ha asegurado que desde la Comunidad de Madrid seguirán con el refuerzo de las plantillas, acopiando material, con la construcción de un nuevo hospital en Valdebebas. "No hay más ciego que ustedes, el que no quiere ver, es lo que tiene", ha lanzado.

Así, ha indicado que van a estar con prácticamente todos los centros de salud abiertos y con 13 consultorios. La jefa del Ejecutivo autonómico ha reconocido que no están "todos abiertos" pero porque no se pueden abrir "muchos de ellos" porque no tienen circuitos Covid-19 para proteger a los sanitarios.

Podemos: "Degradan la sanidad pública"

Por su parte, la portavoz de Podemos ha criticado que el sistema sanitario esté ahora "peor" que cuando empezó la crisis del coronavirus. "Pedimos esfuerzo y muchísima precaución a los ciudadanos y por parte de este Gobierno se está haciendo lo contrario a proteger la vida", ha lanzado. Serra ha asegurado que "no se han reforzado las plantillas" y que los 10.000 profesionales que se contrataron están "abandonados". Además, le ha acusado de "degradar" la Sanidad pública para "privatizarla".

"Llevamos 25 años de gobierno del PP cuyo único objetivo ha sido degradar lo público para después decirnos que funciona muy mal y decir que necesitamos servicios privados para que cuando llegue una crisis como la de las residencias ustedes den una orden de prohibir las derivaciones y los que se pueden pagar la hospitalización se la paguen, y los que no se mueran", ha espetado.