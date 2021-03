Ayuso responde a Iglesias: "España me debe una, le hemos sacado de Moncloa"

El líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con una sola frase al anuncio del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de que abandona el Ejecutivo para presentarse a las elecciones autonómicas del 4 de mayo: "Comunismo o libertad". En rueda de prensa desde la Real Casa de Correos, tras la reunión del Plan Territorial de Protección Civil regional, la dirigente de los populares en Madrid ha sido tajante: "No quiero el comunismo en Madrid. España me debe una porque hemos sacado a Iglesias de la Moncloa".

Empezó su intervención hablando del año viviendo por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. "Hemos aprendido a ir por delante del virus y generar mecanismos de convivencia entre los derechos de nuestros ciudadanos y su salud", asegura. "Siempre he dicho que Madrid es la casa de todos los madrileños y segunda casa de todos los españoles". sobre la decisión de la Mesa de la Asamblea al no recurrir el auto del TSJM sobre las elecciones que se celebrarán el 4-M.

Ya durante el turno de preguntas sí ha tenido que hacer referencia a la decisión de Iglesias. "Ahora voy a cambiar el lema de campaña y se llamará comunismo libertad y España me debe una porque hemos sacado a Iglesias de la Moncloa. Es una persona afín a independentistas y entorno de ETA y ha actuado siempre contra los intereses de la comunidad de Madrid", asegura. Y continúa "ha fomentado y cree en la expropiación y okupación, intervención de la empresa o boicots o ataques contra el Isabel Zendal fomentando huelgas y sobre todo quemando las calles de Madrid, que es el primero que lo ha jaleado".

Sobre un posible frente de izquierdas "ni lo sé ni me tiene que interesar. A partir de este momento todos aquellos que quieren vivir en libertad en Madrid inspirados por el socialismo y que formen parte del centro derecha nos tendremos que unir". "La forma de vivir en Madrid va en contra del comunismo", insiste. Tampoco conoce si la candidatura de Iglesias la beneficiará o no en las urnas pero tiene claro que "todos se unirán contra el comunismo en una candidatura que representa lo contrario".

Sobre necesitar un socio de gobierno para volver a presidir la comunidad sigue en la línea de que "quiero gobernar en libertad". También ha tenido que hacer mención a sus declaraciones de esta mañana sobre su mala relación con su anterior vicepresidente, Ignacio Aguado. Recuerda "episodios de falta de lealtad cuando se tenían que tomar decisiones contra la pandemia. Pero esto es agua pasada".

En relación a Iglesias de nuevo, "me preocupa que sus políticas que han sembrado colas del hambre se intente entrar en la Comunidad de Madrid", sentencia. Y se escuda en que "muchas veces me han dicho inmigrantes que vienen de Europa del Este ya perdí un país, no quiero perder otro y viviendo con nosotros en Madrid no lo perderá".