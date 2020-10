Illa aprieta el cinturón rojo de Madrid y los alcaldes del PSOE se pliegan al cierre.

Isabel Díaz Ayuso no va a encontrar en la gran mayoría de los grandes municipios que lindan con Madrid ningún tipo de apoyo en su cruzada contra la última decisión de Moncloa. Son los que tradicionalmente se enmarcan en el denominado 'cinturón rojo'. En otras palabras, aquellos cuyo bastón de mando suele estar en manos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que, actualmente, a excepción de Torrejón de Ardoz y el propio Madrid, también tienen a los socialistas en el poder. Sin ir más lejos, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, asegura a este medio que "recibe con gran alivio las nuevas restricciones que impondrá —previsiblemente— el Gobierno porque permitirán a las autoridades actuar con más seguridad". Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala, añade que "también los vecinos sabrán cómo cumplir las normas", toda vez que, desde su punto de vista, las restricciones que aplicó la Comunidad de Madrid (CAM) eran "muy difíciles de comprender y de cumplir".

Sara Hernández: "Las restricciones del Gobierno ayudarán a las autoridades a aplicar con seguridad las medidas"

Al hilo de lo expresado por sus compañeros de partido, el alcalde de Parla, Ramón Jurado, afirma que en su municipio "se estaban dando situaciones muy complicadas de gestionar, además de la inquietud y la sensación de inseguridad que se estaban generando entre los vecinos". En líneas generales, los alcaldes de los siete municipios socialistas se quejan, en palabras de Sara Hernández, "de que se daban casos como que en una calle los números pares estuvieran en régimen de confinamiento y los pares no". En su caso, no solo "aplaude" las medidas que establecerá el Gobierno de la nación en todas las localidades con más de 100.000 habitantes, más de 500 casos de incidencia, más de un 35% de camas de UCI ocupadas y más de un 10% de positividad, sino que pide a la propia Comunidad de Madrid que, además, "amplíe las restricciones en los lugares en los que sea necesario". Se refiere, por ejemplo, a las zonas con una alta circulación de núcleos poblacionales o de actividad externos a la ciudad.

"Nosotros tenemos un caso muy claro en Getafe", añade Hernández. La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) tiene una de sus facultades en Las Margaritas, una zona sanitaria —la unidad territorial que hasta ahora utilizaba la CAM para aplicar restricciones— de la ciudad. "Cada día", sigue la alcaldesa, "pasan 8.000 alumnos por el barrio". Según sus propias palabras, el efecto en los contagios de esa particularidad de su municipio "no se ha subsanado con las restricciones de Ayuso: siguen creciendo los casos de COVID-19 tras la aplicación de las medidas". Los tres alcaldes ya citados en el texto junto con los otros cuatro del actual cinturón rojo (Alcorcón, Alcalá de Henares, Móstoles y Leganés) publicaron ayer un comunicado en el que brindaban todo su apoyo al Ejecutivo, pero los 80 alcaldes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid no tardaron en responder.

Guerra entre Ayuntamientos

La batalla entre el Gobierno y Ayuso se ha trasladado a la arena municipal. En la CAM, existen un total de 80 alcaldías del PP, pero solo dos de ellas dirigen ciudades de más de 100.000 habitantes: Madrid y Torrejón de Ardoz. En cualquier caso, la totalidad de los alcaldes han firmado un comunicado con el que han dado respuesta al documento socialista. Para ellos, es necesario más "respeto a la Comunidad de Madrid" y el cese de los "ataques injustos y sin escrúpulos" de los mandos socialistas con respecto a la presidenta de al comunidad. Ellos defienden "sin cortapisas" la gestión de Ayuso y destacan, tal y como informa la agencia EFE, "la previsión y el rigor" con el que la presidenta está dirigiendo la crisis del coronavirus "desde el principio".

Además de los alcaldes, los portavoces populares del 'cinturón rojo' también han firmado el comunicado. Todos en conjunto animan a los socialistas a poner la atención en el aeropuerto de Barajas (competencia del Estado). Ahí es donde, según ellos, deben dedicarse a "reclamar de una vez por todas". Por último, piden que "se anteponga el interés general a las luchas políticas". Este medio ha tratado de ponerse en contacto con la alcaldía de Torrejón de Ardoz, pero no ha sido posible.

¿Qué pasa con la economía?

Cuando cualquier español escucha, hoy por hoy, las palabras 'restricciones' 'confinamiento', 'semiconfinamiento', 'cierre' o 'medidas' no piensa solo en el encierro en las casas, sino que también le preocupa la economía. Tras la primera ola y tras un verano con unos datos turísticos lamentables, sectores como el del comercio y la hostelería temen que los nuevos planes de Sánchez sean el mazazo definitivo para muchos de ellos. Preguntada por este medio, la alcaldesa de Getafe tercia que "precisamente por eso nosotros vamos a dedicar cinco millones de euros" a salvar a los autónomos. Lo que no se explica, y con esto deja un último recado a la gestión Ayuso, es "qué ha pasado con los 1.500 millones que recibió del fondo COVID-19". La alcaldesa insiste en que "quizás es más interesante destinar la ayuda a contratar más sanitarios y más profesores, que al proyecto del Hospital de Valdebebas".

En definitiva, todo parece indicar que en los próximos días se aplicarán las medidas que anunció el ministro Illa, aunque Isabel Díaz Ayuso no está escatimando en su empeño para frenarlas. Ayer, poco antes de las 21:30 h saltaba la liebre: "la presidenta recurrirá el viernes el plan de Sanidad para cerrar Madrid", rezan los titulares. Los alcaldes, por su parte, ya se han pronunciado y en el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, también: una y otra vez, ha repetido que la toma de control por parte del Gobierno de algunas ciudades no es de un asunto para llevar a los tribunales. Ayuso, no obstante, ha optado por materializar sus intenciones.