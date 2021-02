Madrid mantendrá el toque de queda a las 23:00 horas otras dos semanas más. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que la limitación de movilidad nocturna desde las 23.00 horas hasta las 6.00 horas y la prohibición de reuniones en domicilios salvo convivientes se extenderá durante dos semanas más. En declaraciones a los medios tras visitar un centro de Formación Profesional a distancia en Alcorcón, Ayuso ha adelantado que se van a mantener, "al menos, por dos semanas", el toque de queda a las 23 horas y el cierre de actividad a la misma hora, según recoge Europa Press.

"Por ahora, no permitimos que haya más personas recibiendo visitas en sus domicilios porque es el lugar donde se producen más contagios y habrá nuevas zonas básicas de salud", ha agregado. Asimismo, ha indicado que "en las zonas básicas de salud se va a permitir que los ciudadanos se puedan mover con libertad entre ellas, entrar o salir para hacer ejercicio físico cuando es prescripción médica".

Sobre Semana Santa, ha asegurado que todavía no hay nada previsto. "Vamos tomando medidas con dos semanas de distancia. Haremos como siempre, buscar la mejor opción para conjugar la salud y la vida con la economía", ha apostillado.

Sobre el 8-M

Sobre la celebración de las manifestaciones en el Día de la Mujer, la líder madrileña aseguró que se hará "todo lo que está en nuestra mano" para acabar con la pandemia "otros quieran revivir" el pasado 8 de marzo, que "dejó de ser el Día de la Mujer y se convirtió en el día de la mujer contagiada". "Me sorprende que quienes me piden que cierre comercios y que cierre restaurantes luego llamen a la gente a manifestarse de manera masiva en las calles", expresó Ayuso en su visita al punto de vacunación habilitado en el estadio Wanda Metropolitano.

Ayuso rechazó que se celebren las manifestaciones del 8M en la región, dado que los ciudadanos "apenas se están manifestando" por sus pérdidas de negocios o de empleos "por responsabilidad", y "ahora toca que hagamos todos lo mismo".

La Delegación del Gobierno en Madrid ha recibido y autorizado "algunas" peticiones de organizaciones feministas para manifestarse por el 8M por ser concentraciones de menos de 500 personas que "mantienen los parámetros exigibles" en la situación sanitaria.

Ayuso ha manifestado su "respeto" por aquellas mujeres que quieran manifestarse pero con ella "que no cuenten" porque "no pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia porque eso no es una manifestación". "Prefiero representar a las mujeres en el día a día, desde el trabajo, desde el tesón y desde el esfuerzo que es como mejor se les puede representar, con el ejemplo a las mujeres y a los hombres", declaró.